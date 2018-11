CTX é a nova marca da Adga do Cartaxo.

CTX é a mais recente referência de vinho Licoroso Abafado da Adega do Cartaxo.

Resultante da casta Fernão Pires, tem um aroma intenso, com notas de frutos secos, figo em passa e mel. Este vinho tem um sabor doce, untuoso com notas de compota de figo e com um final agradável. Acompanha bem com todo o tipo de doces e frutas em compota.