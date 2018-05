Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adega do Cartaxo soma mais sete medalhas

International Wine Challenge Premeia vinhos da Adega do Cartaxo

11:00

Este é o 34º ano do International Wine Challenge (IWC). O IWC é conhecido como uma das mais criteriosa competições de vinhos do mundo, que avalia com prova cega os vinhos de cada colheita e de cada região. Ao longo dos rigorosos processos de prova, cada vinho que conquistou medalhas é provado em três ocasiões diferentes por pelo menos 10 júris.



A Adega do Cartaxo conquistou neste concurso 7 medalhas:



Prata – Touriga 2015 (93 pontos), Bridão reserva tinto 2015 (91 pontos), Terras de cartaxo clássico (91 pontos), Terras de cartaxo reserva (93 pontos) e Coudel mor reserva (90 pontos)

Bronze- Colheita tardia 2016

Commended- Coudel Clássico 2016