ADEGA EXPERIENCE VINDIMAS 2018

As vindimas na Adega do Cartaxo

12:55

Para celebrar o início da época das vindimas, a Adega do Cartaxo, situada na região do Tejo, criou uma programação especial para o efeito.

O primeiro programa inclui a recepção com welcome drink e uma breve apresentação da Adega do Cartaxo. Depois seguir-se-á uma visita à Adega, pela zona de vinificação, as linhas de enchimento, o laboratório, a sala de barricas, a cave e o armazém de produto acabado. Nesta opção, terá também direito a visitar vinhas seleccionadas, com explicação das diferentes castas. A visita termina com uma prova de vinhos comentada e com o almoço no restaurante Taberna do Gaio. Esta visita tem o custo de 30€ por pessoa e inclui uma t-shirt e um chapéu de palha de oferta.



O segundo programa inclui a recepção dos participantes com welcome drink e uma breve apresentação da Adega do Cartaxo. Depois, segue-se uma visita à Adega, que inclui a zona de vinificação, as linhas de enchimento, o laboratório, a sala de barricas, a cave e o armazém de produto acabado. Este programa termina com uma prova de vinhos comentada e tem o custo de 5€ por pessoa.

Para mais informações ou agendamento de visitas, contacte marketing@adegacartaxo.pt ou 243 770 987. Os programas poderão ser agendados de Segunda a Sexta-feira e deverão ser marcados com dois dias de antecedência.



Os grupos deverão ter entre 4 a 12 pessoas.