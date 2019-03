Agriloja estabeleceu um acordo com o Sporting Clube de Portugal

Agriloja passou a ser o novo main partner do futebol de formação.

16:20

O contrato foi celebrado na passada sexta-Feira, dia 1 de Março, e contou com a presença de Miguel Filipe, diretor-executivo da Agriloja, Miguel Cal, administrador da SAD do Sporting CP, Paulo Gomes, diretor-geral da Academia Sporting, bem como de vários jogadores e treinadores da formação, como Miguel Luís e Tomás Silva.





Miguel Filipe, diretor-executivo da Agriloja referiu que: "Surgiu a possibilidade de um entendimento no futebol de formação. Surgindo esta oportunidade e sabendo todos nós o que representa a Academia Sporting no futebol mundial, achámos que tínhamos aqui uma oportunidade de estarmos associados a uma casa de renome. É para nós um grande orgulho ver estas camisolas a envergarem o nome Agriloja."





As relações entre a Agriloja e o Sporting CP tiveram início em 2017, ano em que foi estabelecido um protocolo com a equipa de atletismo, acordo que ganhou agora uma nova dimensão com a associação à formação de futebol do clube, apoiando assim todos os escalões, nomeadamente desde os sub-7 aos sub-23.