Agripower o combustível com performance dá asas ao Campeão Nacional de Ralis

Pedro Antunes venceu o Campeonato Nacional de Ralis 2 Rodas Motrizes em 2017 e entrou a ganhar na edição deste ano

18:20

Aos 24 anos, Pedro Antunes é já uma das maiores promessas nacionais no desporto motorizado, contando na sua ainda curta carreira desportiva com um admirável palmarés de títulos Nacionais e Internacionais. Com o apoio Grupo Agriloja, que se juntou à equipa de Pedro Antunes no início de 2017, o potencial do piloto tem sido confirmado.

Com uma forte influência do seu pai, Américo Antunes, também ele um dos nomes sonantes dos ralis em Portugal, o piloto natural de Torres Vedras deu o seu primeiro passo nos ralis em 2015, com 21 anos. Nesta sua primeira época de estreia nos ralis, alinha no Challenge Citroën DS3 R1, um Troféu monomarca idealizado para o lançamento de jovens pilotos e no Campeonato Nacional de Ralis Iniciados, sagrando-se vice-campeão da Categoria Rc5.

Em 2016 dá um salto significativo na sua carreira, passando para uma viatura da categoria R2, um Peugeot 208, onde acabou por ter uma época de ouro, com grandes resultados ao longo da época que terminou com o merecido título de Campeão da Taça Nacional de Ralis Terra P1, sendo ainda o 3º em termos absolutos.

Com este título, surge a oportunidade de subir mais um degrau na sua progressão e em 2017, com o apoio da Agriloja e da Agripower, chega ao Campeonato Nacional de Ralis e também à sua primeira internacionalização, e acaba por ser uma das revelações da época, com exibições de grande nível quer entre os carros das duas rodas motrizes, quer em termos absolutos, com todo o esforço e dedicação do piloto do Peugeot 208 R2 a ser retribuído com a conquista de 4 títulos, Campeão Nacional de Ralis 2 Rodas Motrizes e Rc4, Campeão do Troféu Europeu de Ralis ERT3 e Campeão Europeu do Troféu de Ralis Júnior.

Em 2018, a temporada iniciou-se da melhor forma, confirmando Pedro Antunes, como o melhor piloto do Campeonato Nacional de Ralis 2 Rodas Motrizes, vencendo a categoria sem oposição, terminando em 11º lugar da geral no Rali Serras de Fafe. Entre 22 e 24 de Março, Pedro Antunes estará presente no rali dos Açores.

Este será ainda o ano da muito aguardada estreia em competição, a Peugeot Rally Cup Iberica, presença só é possível pela forte aposta dos patrocinadores, contando com o apoio das principais marcas onde se destacam a Agriloja, Agripower, Porão Velho, Hell e Xize.