Águeda recebe a 25ª Festa do Leitão

De 5 a 09 de Setembro o leitão, o espumante e os produtos regionais são as estrelas do evento.

A edição 2018, da Festa do Leitão abre as portas com uma verdadeira cabeça de cartaz: o "leitão assado da Bairrada", suportado nos grandes assadores da região, que marcam presença na tenda da restauração, nomeadamente o "Agostinho Vidal", o "Mugasa" e o "Capador".A presença do chefe Chakall nas actividades de ‘showcocking’ está inserida numa nova actividade incorporada nesta festa do leitão: a disponibilização de uma cozinha para a realização de actividades de ‘showcocking’ que funcionará diariamente com diferentes chefes de cozinha, onde o objectivo é a promoção e divulgação de uma das 7 maravilhas gastronómicas de Portugal, o leitão assada da Bairrada, que terão como desafio diversificar e inovar diferentes formas de confecionar a iguaria bairradina.A Associação Comercial de Águeda (ACOAG), promotora do evento, pretende devolver à Festa do Leitão o verdadeiro cunho gastronómico que se foi perdendo ao longo dos anos. A internacionalização é entendida pela actual direcção da ACOAG como o caminho para tornar este evento e este produto gastronómico como um marco turístico para a Bairrada. Isto porque limitar este produto gastronómico ao mercado nacional seria também uma limitação para a promoção turística da região e de todos os ‘players’ regionais associados a este produto. A edição deste marca o arranque desse processo, com a geminação com a fundação Luso-Galaica, instituição de referência na Galiza, e com larga experiência em projectos internacionais de cariz gastronómico e turístico.Prova de espumante e animaçãoPara além da degustação do leitão, a prova de espumantes e vinhos da região da Bairrada, que marcará presença numa tenda destinada em exclusivo aos produtos. No que toca ao cartaz de espectáculos musicais, contará com a presença de bandas emergentes da região e no dia abertura (a 05 Setembro) com a presença excepcional de Quim Barreiros. Existe ainda uma alargada área destinada às crianças, que contará com insufláveis, trampolins, pista de carros, entre outros, com refeições opcionais incluídas, onde os pais poderão deixar os seus filhos entregues a cuidadores e partirem à descoberta das mais diversas opções gastronómicas propostas neste evento.Inserido ainda na aposta da internacionalização, destaque para presença na tenda da restauração de um restaurante proveniente de Vigo, que proporcionará experiências gastronómicas de excelência da região da Galiza, onde os mariscos, o polvo e outras iguarias típicas da região farão as delícias dos visitantes. A Festa do Leitão volta a estar orientado para os aficionados da gastronomia, para que com as suas famílias ou grupos de amigos, neste recinto poderem viver uma experiência diversificada ao nível da gastronomia, nacional e internacional;Os horários serão entre quinta e domingo, das 12h à 1h da manhã e quarta (dia da abertura) das 18h 30 à 1h da manhã. Os preços têm também uma preocupação com as famílias e principalmente as numerosas, deste modo o ingresso na festa terá um custo simbólico de 2€ e apenas será cobrado apenas a partir dos 16 anos de idade;A Festa do Leitão pretende assumir-se como evento gastronómico para as famílias e grupos de amigos, com propostas para experienciar uma gastronómica diversificada, num espaço preparado para bem receber e nele realizar uma viagem gastronómica a recordar por muito e muito tempo.Mais informação em: http://www.festadoleitao.com