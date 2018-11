Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

AIRFREE, presente na campanha “Black Friday” e “Cyber Monday”

De 23 a 26 de novembro… Com descontos de 35 a 45%!

17:43

Airfree alarga o conceito Black Friday a todo o fim de semana, e prolonga as suas promoções no "Cyber Monday", com descontos diretos em dois modelos da sua gama de Purificadores de Ar.



BLACK FRIDAY - de 6ª feira a domingo



Através do Site www.airfree.pt – e na Worten, El Corte Inglés e Auchan:

* O modelo P 100 passa de 199 para 109 euros = 45% desconto.

* O modelo P 3000 passa de 159 para 104 euros = 35% de desconto.



CYBER MONDAY – 2ª feira



No site da Airfree e nos sites das Lojas Worten, El Corte Ingés e Fnac:

* O modelo P 100 passa de 199 para 109 euros = 45% desconto.

* O modelo P 3000 passa de 159 para 104 euros = 35% de desconto.



Os Purificadores de Ar Airfree reduzem drasticamente a quantidade de alérgenos de ácaros, fungos, bactérias e vírus dos ambientes internos.

Ao promover a limpeza do ar interior, previnem e aliviam as doenças alérgicas, com grandes poupanças ao nível de gastos com a saúde.



Com as promoções de 23 a 25 de novembro, que terminam segunda-feira, dia 26, a marca nacional de purificadores de ar oferece 4 dias de significativos descontos, para que os portugueses possam adquirir um aparelho indispensável para a sua saúde e bem-estar, em casa, ou também para um fantástico presente de Natal.

www.airfree.pt