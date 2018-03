Aldeias do Xisto com descontos imperdíveis!

A plataforma de booking das Aldeias do Xisto oferece campanha promocional imperdível! Só tem de marcar até 14 de março.

12:26

As Aldeias do Xisto estão a oferecer 30% de desconto em alojamento, restauração e experiências para quem, até 14 de março, faça as suas reservas diretamente na plataforma de booking – Book in Xisto.

Esta é um excelente oportunidade para visitar as belíssimas aldeias da região centro do país a um preço especial. Só tem de aceder à plataforma de booking e fazer a sua reserva para qualquer altura até 21 de junho.

Não adie mais a visita às encantadoras aldeias, faça as malas e venha daí!

Book in Xisto: uma plataforma de booking sem intermediários

Criada com o apoio do programa Centro 2020, a nova plataforma de booking apresenta sugestões de:

Alojamento : como Turismo em Espaço Rural, Alojamento Local, Hotéis;

Experiência s: como passeios de bicicleta, de barco, caminhadas, descidas de rio, escalada, entre outras;

Restaurantes : onde pode reservar o seu lugar à mesa e provar o melhor dos cardápios gastronómicos da região.

A Book in Xisto funciona numa base de comércio justo, não tendo, por isso, intermediários. Ou seja, o valor das suas reservas, que é, garantidamente, o mais baixo do mercado, vai diretamente e por inteiro para os parceiros locais.

Através desta plataforma poderá conhecer em detalhe tudo o que as aldeias têm para lhe oferecer, além de poder escolher o seu próprio roteiro: onde ficar? o que vistar? onde petiscar?

É, por todas estas razões, a página preferencial a visitar para reservar a sua estadia no coração do Xisto.

A Book in Xisto está também disponível para smartphones, sendo possível fazer o pagamento através de referência multibanco ou cartão de crédito, sem qualquer cobrança de comissão ou extras. Não adie mais, faça já a sua reserva em www.bookinxisto.com

Razões para visitar as Aldeias do Xisto

As Aldeias do Xisto estão espalhadas pela Serra da Lousã, Serra do Açor, Zézere e Tejo-Ocreza, no interior da região centro do país.

No total, há 27 aldeias e muito do seu encanto advém da beleza das suas paisagens, das suas praias fluviais de água cristalina, da qualidade da sua oferta de alojamento e dos sabores tradicionais da doçaria e gastronomia da região.

Não fossem estas razões suficientes, ainda poderá deliciar-se com a simpatia e hospitalidade das suas gentes, para não falar da extensa e rica programação cultural da região.

Uma caminhada pelos trilhos pedestres, um percurso de BTT, uma aventura de canoa, um passeio de barco pelo Zêzere ou mesmo uma viagem pedagógica pelos ofícios tradicionais da região, as opções são inúmeras.

Sabendo que a vida nas aldeias apela à calma, à descontração e à comunhão com a natureza, não será este o cenário perfeito para desfrutar de um merecido descanso? Aceite o convite e faça boa viagem!