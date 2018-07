Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apresentação do renovado Mercado do Bairro de Santos, Avenidas Novas

Investimento superior a 1 milhão de euros

17:33

Mercado do Bairro de Santos (ao Rego), entrada pela Rua Cardeal Mercier, sábado, dia 14 de julho, a partir das 10 horas.

A apresentação pública da requalificação do Mercado do Bairro de Santos (ao Rego) vai decorrer no dia 14 de julho, sábado, às 10h00 horas, e contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, do Vice-Presidente, Duarte Cordeiro, e da Presidente da Junta de Freguesia das Avenidas Novas, Ana Gaspar.



Com um investimento superior a 1 milhão de euros, o mercado foi totalmente modernizado, tendo sido criada uma praça coberta, ladeada por lojas comerciais e dotada com bancos e árvores. No piso superior foi criada uma galeria comercial, apoiada por um elevador panorâmico que possibilita uma maior mobilidade a quem pretende deslocar-se às lojas ali existentes. Foi também instalado um portão na entrada principal do mercado, possibilitando o encerramento da praça e do mercado quando este não está em funcionamento.



Parte deste equipamento foi concessionado à Dia Portugal Supermercados, Sociedade Unipessoal, Lda, que ocupa a nave do mercado com um supermercado da sua insígnia comercial "Mini Preço Family". Nesta parceria, a Dia reabilitou o edifício, ficando com a exploração do parque de estacionamento adjacente, num investimento total de € 1.480.563,45.



O projeto de execução foi elaborado pela autarquia e teve por base a valorização do espaço comercial e a sua envolvência, assente na qualidade arquitetónica e ambiental, de forma a atrair a população ao local e agregar a vivência pelas famílias residentes.



O Mercado do Bairro de Santos (ao Rego) está mais moderno e mais amigo das famílias