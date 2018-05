AQUApaper está de volta à Albufeira de Castelo do Bode

Percorrer a Albufeira de Castelo do Bode em canoa sob a orientação de um mapa é a sugestão para o dia 23 de Junho

Num pequeno paraíso de águas límpidas do Zêzere vai acontecer o evento lúdico de canoagem, que articula a metodologia da orientação e dos rallys paper. Descobrir os cantos e recantos de uma das maiores e mais belas albufeiras do país é o desafio da TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, em parceria com a ACLAMA – Associação Cultural "Os Amigos de Martinchel", o Hotel Segredos de Vale Manso e a Cabana do Rio.Na edição de 2018 deste evento, além das divertidas surpresas, os participantes terão o privilégio de assistirem a uma introdução às técnicas de canoagem por João e Francisca Laia, em que estes atletas da modalidade farão uma pequena explicação das formas mais correctas de remar.Outra novidade do AQUApaper de Abrantes será a participação exclusiva em equipas de dois. A inscrição terá o valor 20 euros por elemento, que inclui documentação, seguro, canoa e colete, almoço volante e um delicioso lanche-convívio, com produtos e gastronomia local.Antes de iniciar a jornada em canoa será feito um ligeiro briefing e um momento para os participantes definirem a sua estratégia. Com base num mapa, seguem em busca dos pontos de controlo, deparando-se com diferentes desafios, jogos de habilidade e questões sobre a região. E terminará com um rally paper por Aldeia do Mato e Martinchel até ao Hotel Segredos de Vale Manso, onde os esperará um lanche ajantarado.Para mais informações e inscrições no AQUApaper de Abrantes, que conta com o apoio do Município de Abrantes, através do FinAbrantes - Programa de apoio a coletividades do concelho de Abrantes, e é dinamizado no âmbito do DLBC Rural, promovido pelo PDR2020, e co-financiada pelos FEEI – Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, através do Portugal 2020, deve ir ao sítio na Internet da TAGUS ( www.tagus-ri.pt ).