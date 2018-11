ARA: HÁ 44 ANOS EM PORTUGAL

De origem alemã, ara foi das primeiras multinacionais do sector do calçado a investir em Portugal

A ara Shoes Portuguesa foi constituída no dia 06-12-1974

Sobre a ara Shoes Portuguesa

A ara implementou-se oficialmente em Portugal no dia 06 de dezembro de 1974, sete meses depois da "Revolução dos Cravos" e num período em que a situação política era ainda bastante instável, contrariando o medo da instabilidade económica e social que assolava o país. Hoje, 44 anos depois, comprova-se que foi uma aposta ganha: a ara é, atualmente, uma das principais empregadoras, produtoras e exportadoras do sector do calçado em Portugal.

Numa fase em que o sector do calçado ganha cada vez mais expressão em Portugal, de destacar também que a ara foi uma das primeiras multinacionais do setor do calçado a investir diretamente em Portugal, com unidades de produção próprias. Primeiramente com uma fábrica em Avintes (1974-2005), depois em Pedroso (1987-2009) e, atualmente, está ativa a fábrica de Seia (1991), empregando cerca de 400 pessoas e produzindo diariamente 7 mil pares de sapatos, 8 mil pares de solas e 5 mil pares de enfustes. A ara está presente em Portugal desde 1974, sendo que o seu calçado passou a estar disponível no mercado Português a partir de 2003.

Sobre a ara

A ara é uma marca alemã de calçado de conforto, presente em cerca de 70 países, que conjuga design, tecnologia e know-how na produção de calçados de excecional qualidade e conforto. A marca ara estabeleceu-se no mercado do calçado em 1949 e oferece uma estabilidade fiável aos seus parceiros – na Alemanha e em todo o mundo. O conforto é um valor fundamental da marca, tal como a qualidade excecional.

ara Shoes AG é um fabricante de calçado líder internacional sediado em Langenfeld, na Alemanha. O grupo ara AG detém marcas como a ara, Lloyd, Salamander, Legero, Think!, Superfit, Lurchi e entre outras.

"Klaepperchern" o primeiro "sapato" da ara

Do tamanco ao sapato da moda

Quando, em 1949, a República Federal da Alemanha deu os seus primeiros passos, havia muita falta de calçado.

…porque quem queria progredir na vida, tinha que ser bom andarilho. E isto no verdadeiro sentido da palavra, pois o automóvel, que hoje em dia é o nosso meio de transporte predileto, estava ainda nos seus princípios. Era importante ser prático e produzir sapatos que em primeiro lugar eram duráveis, confortáveis e somente então tinham em conta o fator moda.

Todos estes atributos continuam a ser elementos da filosofia da nossa empresa, hoje em dia, porém, na ordem inversa, e completados por uma técnica muito própria de fabrico de calçado. Este é o calçado da moda que se adapta a cada pé.

O senhor Paul Röseler iniciou em 1949 o seu trabalho com muitas ideias, dinamismo e intuição para as tendências de moda. Bem sabia que somente conquista o mercado, aquele que se concentra num certo setor e que tem uma estratégia de produto clara, que satisfaz os desejos dos clientes. Tudo começou com o "Klaepperchen", o primeiro sapato (sandália) da ara, constituído por uma sola de madeira e fitas têxteis, provenientes das…máscaras de gás!

Hoje a ara produz milhões de pares de sapatos para senhora, por ano.

A ara destaca-se pelo carácter inovador:

ara Fusion4 – a nova dimensão de conforto

A nova ara Fusion4 é uma combinação singular de gáspea HiFlex com a sola Dynergy. O número 4 no nome representa as direções às quais o pé se ajusta individualmente: para cima, para os lados, na diagonal e para baixo.

O seu pé e o calçado encaixam na perfeição

A inovadora FUSION4 é a primeira combinação de sempre da ara de gáspea Hiflex e de sola Dynergy – a gáspea moldável em zonas específicas encontra-se com a sola dinâmica e confortável. A FUSION4 molda-se ao pé em todas as direções para criar o ajuste perfeito. Um conforto excecional graças a uma elevada funcionalidade na sua forma mais bonita e elegante. A ara prossegue, assim, com a sua estratégia Fashion & Function de forma inequívoca e inovadora.

Calçado ARA com membrana GORE-TEX

HIGH-TEC para os seus pés

O calçado ARA com GORE-TEX é totalmente impermeável à água e, além disso, deixa que os pés "respirem". A membrana GORE-TEX permite que a humidade natural dos pés se "evapore" conservando os pés secos durante todo o dia – mantendo um clima interior agradável e saudável mesmo sob rigorosas condições atmosféricas.

Os sapatos fabricados com a membrana GORE-TEX proporcionam comodidade e proteção máximas numa ampla gama de atividades e condições climáticas. A membrana GORE-TEX resiste à água e ao vento garantindo a máxima impermeabilidade e permitindo também a transpiração do pé. Como é possível? Graças à membrana com poros 20.000 vezes mais pequenos que uma gota de água, mas 700 vezes maiores que uma molécula de vapor de água. Assim, a água não entra, mas a pele respira. Cada membrana é comprovada e posta à prova nas condições climáticas mais rigorosas.