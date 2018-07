Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

As miúdas da Costa são uma tentação (já diziam os Peste&Sida)

e as mulheres criativas estão n’O Sol da Caparica em grande destaque!

17:35

O talento feminino tem adequada representação num festival que sublinha a diversidade: cultural e artística, de género e de pensamento. Na Caparica há lugar para todos. E para todas!





Há muitas mulheres n’O Sol da Caparica: no público, pois claro, no staff e na produção, e, como não podia deixar de ser, em cima do palco. Mulheres capazes de tudo: de arrebatamentos fadistas, de vertigens eléctricas, de balanços tropicais ou de consensos pop que juntam todas as vozes.



Miss Perfumado



Neste cartaz há um momento especial (dia 18): a homenagem à diva dos pés descalços, Cesária Évora. A obra da malograda cantora é um dos grandes tesouros de Cabo Verde, um tesouro que se mantém vivo em todas as vozes que o carregam. Nesta homenagem à voz de Miss Perfumado estarão presentes nomes incontornáveis da atual cena musical cabo-verdiana, Lura, Nancy Vieira, Elida Almeida ou Lucibela que prolongarão a magia que a mulher de "Sôdade" soube primeiramente criar.

Estas quatro artistas que cada vez mais se afirmam internacionalmente como grandes intérpretes, juntam-se agora para homenagear a grande "rainha da morna", numa enorme celebração de Cabo Verde e dos seus ritmos.



A irreverência da voz de Amor Electro



Os Amor Electro, (dia 18) de Marisa Liz, não se ficam muito atrás. Apesar do recorte mais eletrónico do grupo de "Miúda do Café", a verdade é que o poder rock também lhes inspira muitos momentos e em palco o grupo é, como todos reconhecem e passe a expressão, verdadeiramente eletrizante.

Os Amor Electro acabam de lançar #4, trabalho em que incluem uma extraordinária versão de "Canção de Embalar", de José Afonso, e têm na bagagem os enormes sucessos contidos em Cai o Carmo e a Trindade, sobretudo "A Máquina (Acordou)", e Revolução, álbum de "A Nossa Casa" ou "Flor", outros momentos importantes de uma carreira que só tem conhecido sentido ascendente, com o público a agigantar-se cada vez mais nos seus agitados concertos.



Em nome próprio!



Ana Bacalhau editou Nome Próprio, primeiro projecto a solo depois de alcançar incrível sucesso com os Deolinda, e regressa ao Sol da Caparica desta vez em fazendo juz ao nome do disco para um concerto que promete! É que a cantora tem vindo a ganhar força ao pisar palco com gente tão diversa quanto os Gaiteiros de Lisboa, Sérgio Godinho, Pedro Abrunhosa ou Ana Moura. Com uma versatilidade que a coloca à vontade em campos tão diversos quanto o fado, música popular, rock ou jazz, Ana Bacalhau é uma das mais singulares artistas da actualidade.



Carolina Deslandes faz a sua estreia n´O Sol da Caparica!



Carolina Deslandes fez de Casa um dos casos musicais de maior impacto em 2018. Semanas no top de vendas nacionais, demonstrando que é uma artista que deixa a sua marca cada vez mais assente na música portuguesa. Vem ao Sol da Caparica mostrar tudo isso depois de brilhar noutros importantes festivais e de conquistar firmes aplausos tanto do público como da crítica e dos media, todos rendidos ao poder de uma música que não pára de se espalhar e de crescer.



Sara Tavares e o seu bom feeling!



Sara Tavares é, com certeza, uma das artistas que mais traz a Portugal o pulsar que herdámos de África. E que bem que o faz! Nos últimos anos tem ganho um lugar especial no coração do público português, afirmando-se como uma das vozes mais imponentes no panorama nacional. Dia 18 de Agosto traz-nos, para além dos seus grandes êxitos, o novíssimo álbum Fitchadu que tão bem tem sido recebido!



Carminho, a Alma e o Fado!



Carminho tem-se afirmado, nacional e internacionalmente, como uma das maiores figuras do fado, estatuto que reforçou com álbuns como Alma ou Fado. Ultimamente, abriu-se também ao mundo com a sua original abordagem ao repertório de Tom Jobim, num álbum que quebrou as barreiras do convencional e impressionou o mercado.







Caso sério de sucesso!



April Ivy (dia 18) é a celebrada voz de "Run For Cover": um caso sério de sucesso com repercussões internacionais e reconhecimento por parte de importantes canais como a MTV. Começou por assegurar contrato com uma major internacional antes de ter assegurado feito semelhante em Portugal. Foi distinguida com um prémio revelação da Rádio Nova Era e nomeada para um Globo de Ouro da Sic, feitos extraordinários para uma artista que conta apenas 18 anos e que tem certamente um futuro incrível pela frente. O presente, já o sabemos, também lhe sorri.



Rita Guerra encanta no dia infantil!



E não podemos deixar de referir a presença no cartaz de Rita Guerra (dia 19) que dará voz ao cancioneiro da Disney na jornada que O Sol da Caparica dedica aos mais novos.



São muitos os argumentos com o diferenciado toque feminino que temos para vos apresentar no cartaz da nossa edição de 2018.

E são todos muito especiais.