Associação Mutualista e Câmara Municipal nas Festas de Verão de Pedrógão Grande

Associação Mutualista em parceria com a Câmara Municipal, convida vários artistas para atuar nas Festas de Verão

16:54

A Associação Mutualista Montepio convidou vários artistas para atuar nas Festas de Verão de Pedrógão Grande, iniciativa que se encontrava em suspenso desde os fogos que atingiram a região no verão passado. Mariza, Jorge Fernando, Fábia Rebordão, Custódio Castelo e João Pedro Pais atuam, gratuitamente, no palco da cidade, sábado, dia 21 de julho, a partir das 20h30.Depois da tragédia que assolou a região em 2017, as Festas de Verão de Pedrógão Grande estão de volta, de 19 a 24 de julho. Uma iniciativa da Câmara Municipal que, dia 21, conta com a parceria da Associação Mutualista Montepio."É com alegria e forte solidariedade que nos associamos à Câmara Municipal de Pedrógão Grande nesta celebração, fazendo com que a comunidade regresse às suas tradições. Convidámos alguns artistas a juntarem-se à população de Pedrógão e, com grande simpatia e a título gratuito, responderam prontamente ao nosso apelo para serem os anfitriões musicais da noite de sábado", afirma o Presidente do Grupo Montepio, António Tomás Correia.Pedrógão Grande comemora o Dia do Concelho a 24 de julho, dia em que se realiza a Feira Anual de S. Tiago. As Festas de Verão têm por hábito reunir milhares de visitantes atraídos pela oferta gastronómica, musical, cultural e de artesanato, com a habitual feira Expoarte.Alinhamento de atuação dos artistas no sábado, dia 21 de julho:20h30 - Mariza22h00 - Custódio Castelo22h10 - Jorge Fernando convida Fábia Rebordão (Custódio Castelo acompanha na guitarra)23h30 – João Pedro PaisPara esclarecimentos adicionais e confirmação de presença:Associação Mutualista MontepioDireção de Comunicação, Marketing e CanaisTel. 213 248 286 | dcmc@montepio.pt