Associação Mutualista Montepio apoia catamaran para pessoas com mobilidade reduzida

‘Vela sem Barreiras’ promove a prática da vela a pessoas com mobilidade reduzida

É o primeiro barco no mundo, do tipo catamaran, desenvolvido para este propósito, com todos os requisitos de construção e segurança para poder transportar até 10 pessoas, incluindo 4 cadeiras de rodas. Foi lançado pela empresa BBDouro e conta com o apoio da Associação Mutualista Montepio, patrocinador oficial deste projeto que tem sede no Douro Marina, em Vila Nova de Gaia.

O catamaran encontra-se num centro de vela adaptada com atividades regulares articuladas com as Cooperativas de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades (CERCI) e instituições semelhantes, através de parceria estabelecida com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Funciona durante toda a semana, com uma média de quatro saídas semanais para as várias instituições associadas ao projeto, e outras atividades que poderão decorrer em paralelo.

António Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio, considera que este é «um projeto verdadeiramente inclusivo e inovador, que permite alargar a prática da vela a um universo de pessoas que não tinha fácil acesso a esta modalidade. Não tivemos dúvidas em associar-nos a esta iniciativa, que se inscreve na nossa política de responsabilidade social e que, pelas suas características, merece todo o nosso apoio e respeito».

Para Diogo Barros, treinador olímpico de vela e velejador profissional e fundador da BBDouro, «a vela permite o desenvolvimento de capacidades variadas às pessoas com deficiência tais como a confiança e autonomia suficientes para ultrapassar situações difíceis que possam surgir no dia-a-dia. Com adaptações técnicas nos barcos, é possível o acesso a uma modalidade que oferece múltiplas oportunidades de realização e integração de conhecimentos em diversos domínios».

A BBDouro, através da marca BB for ALL, pretende também alargar a sua missão de tornar a vela cada vez mais acessível a toda a população, incluindo turistas. «Vamos promover o produto de turismo acessível como uma ‘life changing experience’ a quem visita Portugal», afirma Diogo Barros. Os preços rondam os 30€ por pessoa, para grupos de 5 ou mais pessoas e blocos de 2h.

