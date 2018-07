Associação Mutualista Montepio lança Poupança Expresso Net

De subscrição exclusiva online, TANB 1,133%, demora 3 minutos a subscrever e fica 3 anos a render

12:04

Poupança Expresso Net é uma modalidade mutualista a 3 anos, exclusiva para associados da AMM, que remunera as poupanças a uma TANB média de 1,133%. Esta solução, de subscrição exclusiva online, permite que, a partir de um computador, tablet ou smartphone e após preenchimento de um formulário de subscrição e de uma referência Multibanco, os associados constituam, com total comodidade, as suas poupanças."Se o tempo recompensa quem faz planos, nós também", afirma Rita Pinho Branco, Diretora de Comunicação, Marketing e Canais da Associação Mutualista Montepio, a respeito da solução. "Esta modalidade mutualista de poupança responde às necessidades dos nossos associados, seja por disponibilizar um prazo mais curto, seja pela facilidade de subscrição. Pela primeira vez na história desta Associação, a modalidade pode ser subscrita através de formulário online com pagamento a partir de referência multibanco. Um processo muito simples, seguro e que confirma o processo de transformação e modernização que a Associação Mutualista está a implementar, garantindo uma presença cada vez mais próxima dos associados e aportando cada vez mais valor à relação associativa", explica.A poupança – cuja subscrição não exige mais que 3 minutos - está disponível para reembolso a qualquer momento, sujeita à penalização de rendimento prevista, e está protegida pelo ativo da AMM.Para esclarecimentos adicionais contacte:Associação Mutualista MontepioOu vá a