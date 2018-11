Avaliação final da candidatura de Anadia

Município recebeu comissários da ACES Europa, o derradeiro passo na candidatura a cidade europeia do desporto em 2020

16:28

A Comissão de Avaliação da ACES Europe – European Capitals and Cities of Sports Federation realizou, na última semana, uma visita a Anadia, no âmbito da candidatura a Cidade Europeia do Desporto em 2020, com vista à tomada de decisão final que deverá ser conhecida a meados de janeiro, em Portimão.

A delegação, liderada por Gian Francesco Lupattelli, fundador e presidente da ACES Europe, e por Nuno Santos, dirigente da congénere portuguesa, esteve durante três dias em Anadia, a avaliar a candidatura deste município. A visita começou com uma sessão de boas-vindas, nos Paços do Município de Anadia, uma visita ao Aliança Underground Museum, em Sangalhos, a que se seguiu um jantar que reuniu representantes de várias entidades nacionais, regionais e locais.

O segundo dia foi dedicado às instalações desportivas do concelho, tendo sido visitados o Complexo Desportivo (Piscinas Municipais e Pavilhão de Desportos), e o Pavilhão Municipal, em Anadia, e o Velódromo Nacional, em Sangalhos. Neste périplo, os elementos da comissão de avaliação ficaram com a perceção das várias modalidades desportivas ali praticadas, dos projetos que se encontram em desenvolvimento, bem como de outros que estão ainda na "forja", com o intuito de envolver, cada vez mais, as várias camadas da população do concelho.

"Trabalhámos arduamente ao longo de 18 meses"

A presidente da Câmara de Anadia, Maria Teresa Cardoso, referiu estar convicta de que, face ao trabalho desenvolvido pela autarquia e por todas as associações desportivas do concelho, Anadia deve ser a Cidade Europeia do Desporto em 2020. "Cumprimos rigorosamente os passos previstos no regulamento de candidatura ou aqueles que nos foram indicados, e garantimos a consonância dos nossos objetivos com os do Manifesto da ACES, pugnando pelo seu reforço na nossa atuação", afirmou, acrescentando ainda que "trabalhámos arduamente ao longo de 18 meses, cumprindo as exigências da candidatura e concretizando todas as ações a que, no seu âmbito, nos propusemos e obrigámos".

Jorge Sampaio, vereador da Câmara de Anadia com o pelouro do Desporto, sublinhou que esta é uma candidatura vencedora porque "juntou os 14 municípios da região, juntou a CCDR Centro, o Turismo Centro de Portugal, as duas universidades – Aveiro e Coimbra – os politécnicos, e tantas outras entidades que se quiseram juntar a nós e fazer esta candidatura maior do que Anadia". "Temos de dar o sinal de que todo o país merece ser tratado da mesma forma, todos os cidadãos sãos iguais, e têm o direito de serem iguais. Não pode acontecer tudo em Lisboa e Porto", salientou ainda.

"Gala Anadia 2020"

À noite, também no Velódromo Nacional, teve lugar a "Gala Anadia 2020". Para além dos convidados que estiveram presentes na conferência de imprensa, o evento contou com a participação de elementos das associações desportivas do concelho, que encheram por completo as bancadas daquela infraestrutura desportiva.

Durante o espetáculo, o público ficou a conhecer o vídeo que acompanha o dossier de candidatura, bem como um vídeo de apresentação da gala, protagonizado pelo jovem Francisco Power, e um outro dedicado às instalações desportivas existentes no concelho. Para além de alguns momentos de dança e de animação, a gala foi abrilhantada pelas atuações de Gonçalo Tavares, autor de uma canção dedicada à candidatura, e da soprano Hélia Castro.

No final, uma a uma, subiram ao palco as associações desportivas do concelho, representadas pelos respetivos porta-bandeiras. O evento terminaria com emoção, ao som do Hino Nacional, interpretado por Hélia Castro.