Beja recebe conferência com eurodeputados portugueses

Conferência Eleger e Participar – a União Europeia nas regiões desfavorecidas

O Centro Europe Direct do Baixo Alentejo organizará, no próximo dia 9 de novembro, a Conferência Eleger e Participar – a União Europeia nas regiões desfavorecidas. A mesma terá lugar às 14:00, na Galeria Ao Lado IP Beja, no edifício dos serviços comuns do Politécnico de Beja. Na conferência serão abordados dois temas: as Eleições Europeias e a relevância do voto; e a importância da UE nas regiões mais desfavorecidas – o caso do Alentejo.Presentes estarão os eurodeputados Carlos Zorrinho (PS), Marisa Matias (BE) e Miguel Viegas (PCP). A moderação ficará a cargo de Paulo Barriga, diretor do Diário do Alentejo e vencedor do prémio de jornalismo europeu Fernando de Sousa.Com esta conferência pretende-se: consciencializar os jovens, que votam pela primeira vez, da relevância da sua ação e da importância do voto informado nas Eleições Europeias de maio de 2019; debater a ação da UE em regiões mais desfavorecidas, focando o caso do Alentejo.O evento terá o seguinte alinhamento:14:00 - Declarações de boas-vindas: Coordenador do CIEDBA; Presidente do IP Beja; Presidente da CM Beja14h15 – Eleições Europeias – relevância do voto14:35 - Conferência: A importância da UE nas regiões mais desfavorecidas – o caso do Alentejo.Eurodeputados Marisa Matias, Miguel Viegas e Carlos Zorrinho - Moderação de Paulo Barriga15:15 - Espaço para perguntas e respostas16:00 - Final da conferência seguida de degustação de produtos locaisO evento está aberto ao público, mas mediante inscrição, que poderá ser realizada através do endereço: europedirect.adpm.pt/conferencia