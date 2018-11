Black Friday na Phone House “É agora ou JÁ”

Phone House apresenta campanha de Black Friday com descontos até 50% em todos os smartphones

12:22

Phone House lança Black Pack que oferece um preço / benefício ainda maior

Campanha de Retoma acumulável com promoções possibilitam descontos incríveis

Criatividade da Campanha Black Friday "É agora ou Já" desenvolvida pela BBDO, a nova agência criativa da marca.

A Phone House acaba de revelar a sua campanha Black Friday "É agora ou JÁ" com descontos incríveis em equipamentos e acessórios. Esta campanha de Black Friday irá decorrer de 21 a 25 Novembro nas lojas Phone House e em www.phonehouse.pt.

A campanha Black Friday "É agora ou Já" vai ter descontos até 50% em todas as marcas de Smartphones, com destaque para os modelos Honor 9 Lite, Samsung Galaxy Note9 e S9, Huawei Mate 10 lite, Nefos X1 Lite e Xiaomi Redmi 5 Plus.

Integrado nas incríveis promoções da Black Friday na Phone House, a marca vai lançar o Black Pack que possibilita ao cliente que adquirir um smartphone, por apenas mais 40€, levar um PowerBank, uma capa para o smartphone e um Seguro Lifeline. É, por exemplo, possível comprar o Huawei Mate 20 Lite por 349,99€ e por mais 40€ ter assim um PowerBank, uma capa para o seu smartphone e um Seguro Lifeline.

Mas as surpresas nao acabam aqui. O Black Pack é acumulável com a Campanha de Retoma Black Friday Phone House "O seu Smartphone usado Vale mais dinheiro". Assim, é possível, ao preço em desconto Black Friday subtrair ainda o valor da retoma. Adicionalmente, a Phone House tem ainda uma campanha de crédito a 20X sem juros com TAEG a 0.0%.

Nesta campanha de Black Friday, Phone House continuará a ter ativa a Campanha de Acessórios "Leve 3, Pague 2" e a ter os melhores descontos e ofertas nos Pacotes TV de Operadores".

BBDO - Nova agência Criativa estreia-se na campanha de Black Friday

A campanha criativa da Black Friday da Phone House foi desenvolvida pela BBDO, a nova agência criativa da Phone House e a responsável pelo conceito de toda a campanha Black Friday. A campanha estará presente em TV, Rádio e Digital.

Sobre a aposta da Phone House numa nova agência criativa, que se estreia na campanha de Black Friday, Carla Gonçalves, Diretora de Marketing da Phone House refere "Estrear uma campanha com uma nova agência criativa no momento mais importante de vendas do ano é um desafio e uma grande aposta. Acreditamos que, com a BBDO, iremos comunicar ainda mais eficazmente as vantagens dos nossos produtos e os benefícios dos nossos serviços e promoções aos nossos clientes."

Sobre a Phone House:

A Phone House Portugal é o retalhista especializado em telecomunicações, adquirida em 2015 pela Digital Place, uma empresa portuguesa dos mesmos accionistas das empresas TLCI, MMCI, e Mobile World, com cerca de 100 lojas multi-operador em que 30 lojas operam em modo de Franchising. Para além destas lojas, a Phone House opera igualmente o retalho de 2 insígnias de referência no mercado, 6 lojas Samsung e 1 loja Huawei, marcando assim uma forte presença em todo o território continental e ilhas.

As lojas Phone House Portugal diferenciam-se pela excelência no atendimento especialista. Focadas no mercado de smartphones e em serviços de operadores, com soluções integradas para clientes pessoais, residenciais e empresariais. Prestamos serviço no pós-venda e apoio ao cliente, tendo sempre como objectivo, encontrar as melhores soluções adaptadas a cada consumidor e focados para oferecer uma experiência em loja, de total satisfação aos clientes e às suas expectativas