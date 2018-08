Calor e amor – Bem-vindo(a) a Portugal!

Nos meses que se avizinham, a felicidade é vivida paralelamente a um número considerável de quilómetros.

A ansiedade por rever os mais especiais, o abraço à família, aquele brinde com os amigos, o pé na areia, o mergulho nas nossas praias de areia dourada - um misto de emoções que enaltece nos meses de julho e agosto a todos aqueles que (na grande maioria) por motivos de força maior tiveram que abandonar o seu país.E é nesse sentido, que a Amore Nostrum quer fazer uma especial referência a todos os emigrantes que se deslocam anualmente ao seu país de origem, e dizer-lhes que na verdade não têm que o fazer sozinhos e sem amor.É para isso que trabalhamos, para lhe dar amor. Aqui ou lá fora, queremos que tenha sempre ao seu lado a sua cara metade, a pessoa que o (a) complete e faça estes, por vezes, mais de 2000km junto a si, ajudando a preencher o vazio de estar for..A felicidade no amor é uma das bases da nossa agência, queremos que tenha um final feliz, que seja feliz para sempre, queremos que continue a amar em português. Porque Portugal é amor, é sentimento, é saudade.Que encontrar a sua cara metade no país onde nasceu e onde as memórias são sempre maravilhosas? Este ano, não regresse sozinho(a)! Contacte-nos. Trabalhamos em função da sua felicidade no amor.Mais informações em: https://www.amorenostrum.com/