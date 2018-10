Câmara municipal de Mértola

Feira da Caça de Mértola com muitas propostas

O programa da IX Feira da Caça de Mértola é extenso e pretende dar a conhecer várias perspetivas da atividade cinegética e proporcionar momentos de convívio e animação aos milhares de visitantes que se deslocam a Mértola para a ocasião. Caçadas, colóquios, música, produtores tradicionais e gastronomia são algumas das propostas da Câmara Municipal, organizadora do evento, que decorre de 26 a 28 de outubro.A primeira iniciativa desta edição é um colóquio subordinado ao tema "Compatibilização da gestão cinegética sustentável de caça menor com Águia Imperial Ibérica", que acontece na sala multiusos do pavilhão, com início agendado para as 10h00.As portas do pavilhão desportivo municipal, local onde decorre a feira, abrem as portas ao público às 15h00 e a inauguração oficial, com a presença de…, terá início às 18h00. O momento conta com a animação musical do Grupo Coral Guadiana de Mértola. Neste primeiro dia sobem ao palco da feira os artistas David Antunes e Tiago Catarino.Sábado, dia 27 de outubro, as atividades da feira começam com a 9.ª Taça Ibérica St Huberto. Pelas 10h00 realiza-se o segundo colóquio do certame que terá como tema a caça e a alimentação. Ao longo do dia decorrem várias demonstrações de falcoaria/cetraria, caça ao coelho com cachorro, exposição de matilhas e animação circulante. No recinto da feira, na zona das tasquinhas, acontecem os espetáculos de Ruth Marlene, Sons do Minho e Cristiano Martins.O último dia da Feira da Caça de Mértola também começa bem cedo com a largada de perdizes, faisões, pombos e rolas e o campeonato nacional de caça de salto "Fernando Pereira". O mel do concelho irá estar em destaque no II concurso de Mel Parque Natural do Vale do Guadiana, que se realiza pelas 14h00. Durante a tarde, a música está a cargo de Buba Espinho, de Os Ventos Alentejanos e do Grupo Coral Moços do Montado.A Feira da Caça de Mértola conta com a colaboração da Apiguadiana, Associação de Calgueiros do Sul, Associação de Empresários do Vale do Guadiana, Campo Arqueológico de Mértola, Capital Cinegética, Centro Canino da Maralha – Vitor Silva, Fencaça, Liga Proteção Natureza – Life Imperial, Matilha Caça Menor do Algoz, Parque Natural do Vale do Guadiana, Turismo Rural "O Alhinho", Zona de Caça da Dorde/Santana e Cambas e Zona de Caça Turística "Moinho Monte Novo".O programa está disponível em www.cm-mertola.pt