Cante com o Tony Carreira

“10 anos Tony & Continente - O Melhor Dueto de Sempre”, uma oportunidade única para os fãs de Tony Carreira.

"10 anos Tony & Continente - O Melhor Dueto de Sempre" surge esta semana e dá a oportunidade aos fãs do artista de terem uma experiência única com o Tony Carreira.Para concorrerem basta descarregarem a aplicação exclusiva "10 anos Tony & Continente - O Melhor Dueto de Sempre" que, como o nome indica, desafia os fãs a colocarem a sua voz à prova com interpretações das músicas de Tony Carreira, resultando em duetos muito divertidos. O grande prémio deste passatempo é muito especial: subir ao palco e cantar ao vivo com o artista.‘Sonhos de menino’, ‘Quem era eu sem ti’, ‘Não te vás sem mim’ ou ‘Porque é que vens’ são os temas de Tony Carreira, bem conhecidos do público, que vão estar disponíveis nesta app entre os dias 12 e 30 de outubro. Para participar basta: (1) escolher a música preferida da lista disponível na app; (2) selecionar o botão "fazer dueto" e gravar o dueto seguindo a letra; (3) submeter o dueto; (4) partilhar e conquistar fãs, com o intuito de angariar o maior número de votos no vídeo.Dos 50 duetos mais votados serão escolhidos os três melhores que terão a oportunidade de cantar com o Tony Carreira num dos seus últimos concertos agendados: no dia 10 de novembro, no Pavilhão Multiusos de Guimarães e nos dias 16 e 17 do mesmo mês no Altice Arena em Lisboa. A par deste grande prémio, o Continente irá ainda oferecer 20 bilhetes duplos aos 20 melhores duetos entre os 50 mais votados.Esta iniciativa traduz, uma vez mais, a relação já de uma década entre o Continente e Tony Carreira e assinala com os fãs, de forma especial, a celebração da mesma, que sempre se refletiu numa parceria de sucesso.Consulte aqui o regulamento: https://tony.continente.pt/regulamento