Casa Ermelinda Freitas adega do ano em Nova York

Adega destacada em duas competições Internacionais com 27 medalhas

18:31

A Casa Ermelinda Freitas, obteve no espaço de uma semana 27 medalhas (1 dupla medalha de ouro, 1 grande medalha de ouro, 14 de ouro, 8 de prata e 3 de bronze) nas competições mundialmente famosas "La Selezione del Sindaco 2018", "New York International Wine Competition 2018".

De destacar nas duas competições, a Dupla Medalha de Ouro par ao Casa Ermelinda Freitas Moscatel Roxo de Setúbal Superior 2010, bem como a distinção nos prémios individuais internacionais como Adega do Ano de Vinho Fortificado e Adega do ano de D.O Setúbal, obtidos no "New York International Wine Competition 2018".

No "La Selezione Del Sindaco 2018", grande destaque para a Grande Medalha de Ouro, para o Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior 2007, a medalha de ouro para o famoso Casa Ermelinda Freitas Syrah Reserva 2016, bem as medalhas de ouro das marcas Vinha da Valentina e Vinha do Torrão, novas marcas desta casa de perfil mais moderno, e de qualidade elevada, que se encontram à venda em toda a grande moderna distribuição a preços convidativos

Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca Casa Ermelinda Freitas a nível nacional e internacional.

Estamos perante um excelente início de ano 2018 da Casa Ermelinda Freitas, que viu o seu ano começar com a distinção do CEF Espumante Bruto pela Deco Proteste como "Melhor do Teste" e "Escolha Acertada" e tendo ficado na 29ª posição do TOP 100 Adegas Mundial do ranking da World Association of Writers and Journalists of Wines & Spirits, tendo obtido desde o início do ano de 2018 até a data um total de mais de 70 medalhas com os seus vinhos.

Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas, já obteve mais de 1000 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.