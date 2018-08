Casa Ermelinda Freitas ganha melhor vinho tinto de portugal na COREIA

Cabernet Sauvignon foi eleito o melhor vinho tinto Português da competição.

A Casa Ermelinda Freitas, obteve um total de 10 prémios com os seus vinhos nas mundialmente famosas competições, "Korea Wine Challenge 2018" (1 Medalha de Ouro, 3 Medalhas de Prata, 1 de Bronze), na mesma competição viu o seu vinho CEF Cabernet Sauvignon Reserva 2015 premiado como o melhor Vinho Tinto Português. No "Berliner Wein Trophy - Edição de Fevereiro 2018", (4 Medalhas de Ouro, 1 Medalha de Prata).Estes prémios servem para reforçar a grande qualidade reconhecida a nível nacional e internacional dos vinhos da Casa Ermelinda Freitas, que desde de 1999 já obteve mais de 1000 prémios, fruto do reconhecimento dos seus consumidores que tem preferido os vinhos da Casa Ermelinda Freitas."Korea Wine Challenge 2018"São 5 medalhas (1 de ouro. 3 de prata, 1 de bronze) melhor vinho português tinto da competição.Melhor Vinho Tinto Português:- CEF Cabernet Sauvignon Reserva 2015Medalhas de Ouro:- CEF Moscatel Roxo de Setúbal Superior 2010Medalhas de Prata:- CEF Alicante Bouschet Reserva 2016- CEF Sauvignon Blanc & Verdelho 2016- Vinha do Rosário - Syrah 2016Medalhas de Bronze:- Vinha do Fava - Touriga Nacional 2017"Berliner Wein Trophy - Edição de Fevereiro 2018"São 5 medalhas (4 de ouro e 1 de prata).Medalhas de Ouro:- Dona Ermelinda Branco 2017- Vinha do Rosário - Verdelho 2017- Baía de Tróia - Castelão 2017- Rocksand Shiraz 2016Medalha de Prata:- CEF Sauvignon Blanc 2017Conheça este e outros vinhos em www.ermelindafreitas.pt