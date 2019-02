Casa Ermelinda Freitas vence duas estrelas Prodexpo no concurso de vinhos da Rússia

Casa Ermelinda Freitas obteve um total de 18 medalhas na competição Prodexpo 2019.

A Casa Ermelinda Freitas ganhou com os seus vinhos CEF Merlot Reserva e Vinha do Fava - Touriga Nacional, duas ProdExpo Stars atribuídas ao vinho mais pontuado em cada categoria, no mais famoso concurso de vinhos da Rússia ProdExpo 2019.





Na mesma competição foram obtidas um total de 18 medalhas (2 ProdExpo Star, 12 medalhas de ouro, 4 de prata).





Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca Casa Ermelinda Freitas a nível nacional e internacional.





Estamos perante um excelente início de ano 2019 da Casa Ermelinda Freitas, que viu o seu ano começou com a conquista do prémio, atribuído ao espumante Casa Ermelinda Freitas Bruto Branco foi considerado um dos 50 Melhores Espumantes do Mundo de 2019, e a atribuição do Prémio Nacional de Agricultura na Categoria Empresas.





Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas, já obteve mais de 1000 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.