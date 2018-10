Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CHARCUTARIA SEM ADITIVOS, 100% NATURAL

É assim que a SEL acompanha os novos hábitos de consumo

A SEL com a sua marca VARANEGRA, irá lançar no final do mês de Outubro a charcutaria de Porco Alentejano sem aditivos 100% natural. Produto produzido de animais Alentejanos 100% de campo,



- Sem lactose

- Sem glúten

- Sem nitratos

- Sem fosfatos

- Sem fécula

- Sem corantes



É seleccionada a melhor carne que depois de migada, é temperada com os tradicionais condimentos alentejanos. Apresenta um aroma activo e persistente e um sabor intenso e pouco salgado. É uma peça com uma textura consistente mas muito tenra, produto 100% natural.



Produto curado com um leve aroma a fumeiro



Os consumidores estão no centro de tudo o que a SEL faz e por esta razão, a empresa está a trabalhar afincadamente para responder às suas novas procuras por opções com menos aditivos e o mais natural possível.



Adaptando a charcutaria tradicional



Produtos sem aditivos e baixo teor de sal, mantendo todo o Sabor do Saber Alentejano.



Produto recomendado pela associação Paleo XXI.