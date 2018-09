Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cidália Cabeleireiros chega a São João da Madeira

Nova loja é resultado do trabalho desenvolvido nos últimos 45 anos

11:38

O Cidália Cabeleireiros inaugura o primeiro espaço a norte do país. Cidália Cabeleireiros está no shopping 8ª avenida em São João da Madeira a sua espera. A empresa portuguesa opera há mais de 45 anos na área de Cabeleireiro e Beleza. O primeiro espaço foi fundado por Cidália Fernandes em Almada e através de um trabalho contínuo evoluiu e cresceu, conquistando espaço ao longo do território.



Em constante evolução, o Cidália Cabeleireiros acompanha as tendências com constante modernização dos espaços e com forte influência digital, destacando-se com a Loja Online, onde é possível ter todo o aconselhamento profissional de hair-care e receber os produtos no conforto do lar.