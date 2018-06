Cinco novos artistas e quatro convidados!

João Gil, Filipe Catto, Ana Bacalhau, April Ivy, Expensive Soul marcam presença no Sol da Caparica!

Quando se cantam a uma voz as canções brilham muito mais. E n’O Sol da Caparica houve sempre canções capazes de unir diferentes públicos e diferentes gerações.Um fortíssimo prato a ser servido no Sol da Caparica!E porque as canções são sempre o motivo forte de qualquer celebração, nesta quinta edição d´O Sol da Caparica fica a promessa de muitas canções, daquelas que atravessam gerações, que agradam a todos, que viajam naturalmente das rádios para os palcos e daí para os ouvidos de todos: João Gil, Ana Bacalhau, Expensive Soul, April Ivy ou Filipe Catto vão todos apresentar grandes canções."Ciúme" ou "Leve como uma pena" de Ana Bacalhau, que também é voz dos Deolinda, o novíssimo "Limbo" ou o gigante clássico "O Amor É Mágico" dos Expensive Soul, "Run for Cover" ou "Shut Up", temas de April Ivy que são sucesso gigante no YouTube, ou a eterna "Canção do Engate" do mestre António Variações na voz do brasileiro Filipe Catto serão certamente momentos especiais de partilha e celebração que prometem unir gargantas e elevar corações.Venham ver e ouvir, e ter a certeza de que assim será!João Gil com convidados de luxo: Carlão, Ana Bacalhau, Celina da Piedade e Tatanka, para um espetáculo muito especial!Para celebrar uma história que deu à música portuguesa, João Gil gravou um álbum - João Gil por... - que conta com a participação de importantes intérpretes como António Zambujo, Carlão, Carlos do Carmo, Ana Bacalhau, Carminho, Celina da Piedade, Filipe Pinto, Jorge Palma, Luísa Sobral, Miguel Araújo, Rui Veloso ou Tatanka. E alguns deles estarão ao seu lado no palco d’O Sol da Caparica."É ao vivo, em partilha direta com o público", assegura João Gil, "que a música se torna mais verdadeira e ganha outras dimensões". Daí a ideia de partilha, com amigos convidados para O Sol da Caparica - como Ana Bacalhau, Carlão, Celina da Piedade e Tatanka - e com o público: "a ideia é ter toda a gente a cantar do princípio ao fim", explica João Gil.Não será uma ideia complicada de concretizar, temos a certeza!Mais de uma dezena de grandes personalidades entrevistadas nesta que será a quarta edição do livro Debaixo da línguaA definição de Debaixo da Língua com Slow JA quarta edição do livro de conversas Debaixo da Língua da autoria do jornalista Rui Miguel Abreu, desta vez trará para as páginas conversas com gente como Rita Redshoes, Dino d’Santiago, José Mário Branco ou, entre outros, Slow J. E foi este mesmo que nos explicou, sobre os palcos e as canções, o seguinte: "Imagina, a sensação de entrar no palco é bué a sensação de vir de uma semana normal, de um dia normal - tive stress com a namorada, o meu irmão está em baixo ou os meus pais estão com qualquer coisa - e quando vou para o concerto não é que eu consiga estar 100 por cento num ponto de equilíbrio, de paz de espírito, que me permita transmitir as coisas sempre da mesma maneira exata". A vida, parece dizer Slow J, também marca as canções.Serão três grandes concertos pelos Poetry Ensemble em torno do que "... dizem os poetas"Existirão mais palavras e poesia, nomeadamente através do Poetry Ensemble de Alex Cortez: "Serão três dias de poesia e música com o grupo Poetry Ensemble (projeto satélite da Lisbon Poetry Orchestra) dedicados às vozes de alguns dos maiores vultos da poesia portuguesa. 'Dizem os poetas' é o título de uma coleção de discos agora reeditada pela Valentim de Carvalho e que dá o mote a 3 dias de Poesia e Música n´O Sol da Caparica.Os Poetry Ensemble de Alexandre Cortez, Filipe Valentim, Luís Bastos e Tiago Inuit são essencialmente uma celebração da poesia e da voz de alguns dos maiores vultos da língua portuguesa.Os poetas: David Mourão-Ferreira, mas também Alexandre O’Neill, António Gedeão, Mário Cesariny com Graça Lobo, Sophia de Mello Breyner Andresen & Jorge de Sena, Natália Correia & Ary dos Santos e dois poetas das novas gerações: Golgona Anghel (poeta e investigadora romena, nascida em 1979, que vive há vários anos em Portugal) e Nuno Moura (poeta e editor, nascido em Lisboa, em 1970)".A não perder esta iniciativa!100 Bailarinos apresentam-se no Palco Dança!Serão mais de 100 bailarinos, numa mostra com curadoria da Show It Dance Academy. Serão várias gerações e estilos em palco, entre Dança Urbana, Battles, com o campeão europeu de breakdance, Foundkid, a marcar presença, mas também afrohouse e kuduro. Prometemos aquecer ainda mais O Sol da Caparica" avança Ricardo Campino da Show It.O Palco Dança terá uma programação singular durante os 3 dias de festival com a sua divulgação muito em breve.Breves destaques dos nossos artistas:• Expensive Soul lançam novo vídeo: "Limbo"• Anselmo Ralph convidado especial de Enrique Iglésias no Altice Arena e prepara-se para lançar singles até à sua passagem no Sol da Caparica• Miguel Araújo triunfa em Londres.Estreia de "Limbo" o novo vídeo dos Expensive Soul"Limbo" é uma fortíssima canção de amor, preenchida com o balanço a que os Expensive Soul sempre nos habituaram. Pronta a abanar pistas, a servir de banda sonora para muitas relações, a inundar colunas e auscultadores por todo o lado.video em: https://www.youtube.com/watch?v=dYV_l60sFTQ&feature=youtu.be

Anselmo Ralph em vésperas de novo single leva Altice Arena ao rubro!Anselmo Ralph garante novos singles muito brevemente, que irá mostrar ao vivo n´O Sol da Caparica.Entretanto, o astro angolano vai marcando pontos ao causar uma verdadeira euforia no Altice Arena como convidado especial de Enrique Iglésias.video em: https://www.youtube.com/watch?v=S9Q_h5tK48M&feature=

Miguel Araújo além-mar!Depois de conquistar Londres, Miguel Araújo ruma agora para concertos no Brasil e em São Tomé e Príncipe.2ª Etapa Circuito Samadi 2018. Prova com o apoio do festival O Sol da Caparica que acontece a 16 e 17 de junho na Praia do Dragão Vermelho, Costa de CaparicaMais uma vez, os melhores surfistas juniores das categorias Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-16 Feminino vão disputar no fim de semana de 16 e 17 de maio, na Costa de Caparica, a 2ª Etapa do Circuito Samadi 2018