Cinfães reforça aposta na natureza

O Parque Fluvial do Km10, no rio Paiva, alarga a oferta turística do concelho

12:54

A Câmara Municipal de Cinfães inaugurou o "Parque Fluvial do Km10", no rio Paiva, na freguesia de Travanca num investimento, superior a 300 mil euros e que se insere no plano de valorização do rio Paiva. Esta nova infraestrutura reforça o objetivo de criar zonas de lazer, parques fluviais e de apoio aos desportos náuticos – rafting e canoagem e ainda aos circuitos de visitação e observação da Natureza.O parque de Travanca conta com um bar de apoio em madeira, com instalações sanitárias/balneário e zonas de estadia. O projeto contemplou também a criação de um percurso de arvorismo, constituído por diversas pontes suspensas entre as árvores. Ao longo do parque foram colocados painéis informativos/educativos.No centro do parque nasceu um pequeno anfiteatro que servirá, entre outros, de sala de aulas à comunidade escolar, público que se pretende seja o principal utilizador deste espaço. Ao longo da via de acesso foram ainda criados diversos lugares de estacionamento.Além do Parque Fluvial Km 10, a Câmara Municipal de Cinfães adquiriu mais terrenos na zona ribeirinha do Paiva, concretamente na freguesia de Souselo, no local denominado Lagoa (ou Eirinhas), onde vai ser construído o parque botânico e fluvial do Rio Paiva.Com o objetivo de valorizar um dos recursos naturais mais valiosos do Concelho, o Rio Paiva, o Presidente da Câmara Municipal de Cinfães, Armando Mourisco realça que este novo parque é "uma clara aposta do município nos recursos naturais, como fator de desenvolvimento turístico, e consequentemente, o desenvolvimento da economia do concelho".Mais informações em https://turismo.cm-cinfaes.pt/ ou https://cm-cinfaes.pt/