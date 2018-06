Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clínica do Tempo

Bid quality award – New York Summit 2018

18:51

É com muito orgulho e satisfação que queremos partilhar com os nossos clientes, parceiros e amigos a nossa participação no evento International Quality Summit Award em Nova Iorque onde a Clínica do tempo recebeu um Prémio Internacional de Qualidade e Excelência na qualidade de Líder Mundial na área do Anti-Envelhecimento e ‘Lipoaspiração’ Não-invasiva.



O prémio BID é a nível da Qualidade e Excelência, equivalente a um Óscar no cinema ou a um prémio Pulitzer no jornalismo, reconhecendo e premiando as empresas que são líderes mundiais na sua área. Este prémio que a Clínica do Tempo acabou de ganhar representa o êxito, a inovação, o compromisso, a distinção e o reconhecimento da qualidade superior dos serviços prestados e resultados obtidos em todo os nossos programas ao longo de todos estes anos.



Este é um prémio colectivo, fruto do esforço, empenho e dedicação excepcionais de todos aqueles que diariamente se dedicam com toda a disponibilidade, profissionalismo e paixão à Clínica do Tempo.