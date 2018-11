Clube Todo o Terreno de Oeiras comemora o seu 25º Aniversário

O Clube de Todo o Terreno de Oeiras está de parabéns. No dia 01 de dezembro de 2018 comemora o seu 25º aniversário.

Se é sócio, amigo, ou pura e simplesmente um amante do Todo-o-Terreno Turístico e da Natureza, está convidado a participar no próximo evento comemorativo que se realiza no dia 08 de dezembro de 2018, com um magnífico passeio entre Arruda dos Vinhos e Odivelas, desfrutando das belas paisagens e de um percurso de natureza às portas de Lisboa, que tão poucos conhecem.

Junte-se a esta grande família que conta com mais de 400 sócios, sendo um clube prestigiado e reconhecido junto dos organismos oficiais, quanto à realização de passeios turísticos e culturais, promovendo o laser e o contacto com a natureza.







Junte-se a nós, venha daí …

Clube Todo-o-Terreno de Oeiras

Rua Carlos Napion

Edifício da Quinta da Politeira, 1º andar

2730-043 Barcarena

Telm.: +351 969 361 191

E-mail.: clubettoeiras@gmail.com

www.clubettoeiras.com