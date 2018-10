Com técnicas de corte, colagem e dobragem de papel

Museu do Oriente ensina a construir um livro dragão

Criar um dragão de papel chinês em forma de livro, que pode conter palavras, desenhos ou o que a imaginação desejar, é o desafio do Museu do Oriente com o workshop que organiza no dia 27 de Outubro, entre as 14.00 e as 18.00.Depois de analisarem alguns exemplos, os participantes vão aprender a construir o seu próprio Livro Dragão utilizando técnicas de corte e colagem, focando a mecânica desta dobragem específica e as múltiplas possibilidades de montagem do livro. Por fim, cada participante cria o seu próprio exemplar, recorrendo aos princípios e ferramentas da encadernação, e ainda, materiais de ilustração e dobragem de papel.O objectivo é sensibilizar os participantes para o universo das impressões e da gravura, levando-os a experimentar técnicas alternativas e a desenvolverem a sua imaginação e criatividade.O workshop é orientado pela dupla Nic e Inês, Nicholas Carvalho e Inês Almeida, professores na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Esta dupla de artistas dedica-se a criar e expor os seus próprios Livros de Artista experimentais, ministrando workshops nesta área. Promovem regularmente conversas, actuac¸ões e workshops com artistas e autores proeminentes nas áreas da música, da literatura, e da ilustração, num evento chamado Parlapiê. Mais recentemente, publicaram livros infantis ilustrados em Portugal, no Brasil e na Índia. Em 2016 deram a volta ao mundo, numa viagem que os levou a três continentes em busca de inspiração e fizeram apresentações e workshops nos EUA, Coreia do Sul, Vietname, Taiwan e Austrália.Workshop de Livro Dragão27 de OutubroHorário: 14.00-18.00Preço: 35 €Participantes: mín. 6, máx. 20