Começou ontem a Lisboa Games Week e são várias as novidades no stand da PlayStation®

Um dos momentos altos do primeiro dia foi a participação do Herman José numa ronda de Saber é Poder: Gerações

Começou ontem a maior feira de videojogos, entretenimento e tecnologia em Portugal, a Lisboa Games Week (LGW), e são várias as novidades no stand da PlayStation®, que este ano conta com uma área de mais de 2000m2 e cerca de 180 postos de jogo. Ontem, um dos momentos altos do dia, foi aquele em que o apresentador português, Herman José, subiu ao palco da PlayStation® para participar numa ronda de Saber é Poder: Gerações, um título onde dá voz ao anfitrião.



Entre diversos títulos para o PlayStation®VR, como Déraciné, Creed: Rise to Glory, Astro Bot: Rescue Mission, Tetris®Effect, The Persistence e GT®Sport, alguns dos títulos que marcaram o ano da PlayStation®4 e alguns dos melhores exclusivos, como Marvel’s Spider-Man, Call of Duty®: Black Ops 4, Destiny 2: Forsaken, God of War, Detroit: Become Human, Shadow of the Tomb Raider™, Sonic Mania Plus™, Spyro™ Reignited Trilogy, MotoGP™18, Ride 3 ©, Soul Calibur™VI e 11-11 Memories Retold™, são diversas as experiências que prometem animar aqueles que, até domingo, decidirem passar pelo stand da PlayStation® na LGW.

Days Gone, Dreams™, Concrete Genie, Blood & Truth, Kingdom Hearts III, Resident Evil 2 e Ace Combat 7 também prometem trazer diversão aos mais de 60.000 visitantes que são esperados na Feira, já que são títulos que ainda não foram lançados e que, ali, poderão ser experimentados em primeira mão.



Os visitantes da Lisboa Games Week, que decorre até ao próximo dia 18 de novembro, da FIL, em Lisboa, poderão ainda divertir-se em família ou entre amigos com diversos títulos da gama PlayLink. É o caso de Saber é Poder: Gerações, Chimparty, Frantics e Melbits™ World (vencedor do Prémio PlayStation Talents 2017 em Espanha).



Hoje, entre as 16h00 e as 17h00, os visitantes do evento poderão ainda assistir, no palco da PlayStation®, a uma conversa com um dos mais conhecidos jornalistas de entretenimento em Portugal e especialista em cinema, Mário Augusto, sobre como contar uma história, os mecanismos dos argumentos do Cinema e da Televisão e a forma como, cada vez mais, os videojogos são influenciados por estes mecanismos. Numa conversa dirigida por Bernardo Candeias, do 8.5Bits, Mário Augusto fará ainda uma visita à génese da escrita de grandes obras cinematográficas e a sua ligação a grandes títulos recentes como Horizon Zero Dawn, God of War, Marvel’s Spider-Man e um olhar especial sobre Death Stranding.



De salientar que, no stand da PlayStation®, no Indie X, um espaço exclusivamente dedicado a projetos de videojogos independentes dentro da feira, estão ainda os 11 melhores projetos da 4ª edição dos Prémios PlayStation® Talents em Portugal, revelados no passado dia 16 de outubro.



Quem visitar a Lisboa Games Week até domingo tem ainda a possibilidade de se divertir ao mesmo tempo que faz desporto, com o slide que terão à disposição no stand da PlayStation®. Tem ainda a oportunidade de ganhar diversos prémios se se atrever a participar nos quizzes e nas competições que estarão a decorrer no palco e nas redes sociais da PlayStation® em Portugal.



