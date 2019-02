Comemorações de Carnaval

A União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo assinala o Carnaval com vários eventos.

12.02.19

Na sexta-feira dia 01 de março, como já é tradição, tem lugar o Desfile de Carnaval dedicado a todas as crianças dos estabelecimentos de ensino da freguesia. A partir das 10h00, as ruas de Algés e Linda-a-Velha vão encher-se de cor, música e boa disposição, em dois cortejos infantis, com início no Jardim de Algés e no Largo do Mercado em Linda-a-Velha e final no Palácio Ribamar e Praceta António Cruz. Esta atividade conta com o apoio da PSP - Polícia de Segurança Pública e do Município de Oeiras.





Este ano, no sábado, dia 02 de março, a partir das 15h30, o Centro Comercial Dolce Vita de Miraflores recebe um Concurso de Máscaras, dos 0 aos 99 anos, porque "todas as idades têm direito a uma máscara".





Na terça de Carnaval o tempo será de dança, com a realização de um Baile de Carnaval, na Academia Recreativa de Linda-a-Velha. Com início às 15h00, a música estará a cargo do artista Nando Costa, numa tarde que promete muita folia, para todos os que se queiram divertir.





Percursos dos Desfiles de Carnaval*:





-Algés | Jardim de Algés (concentração); Rua Damião de Góis (Início); Avenida dos Combatentes da Grande Guerra; Rua Eduardo Augusto Pedroso; Rua Parque Anjos; Palácio Ribamar (Final).





-Linda-a-Velha | Largo do Mercado (Concentração); Rua Eng. José Frederico Ulrich (Início); Avenida 25 de Abril de 1974; Praceta António Cruz (Final).





*No caso de condições atmosféricas adversas a realização dos Desfile de Carnaval pode ser cancelada.