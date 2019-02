Continente promove degustação de queijos, enchidos e vinhos portugueses

Este momento serviu para destacar alguns dos melhores produtos das marcas próprias e exclusivas da marca.

No âmbito da feira Queijos, Enchidos e Vinhos, o Continente promoveu um brunch, onde deu a provar o melhor da gastronomia portuguesa.





O momento, que decorreu no espaço da Feira QEV na loja Continente Colombo, contou com a presença de Ondina Afonso, Diretora de Qualidade e R&D e Presidente do Clube Produtores Continente e de especialistas do Continente nas áreas dos queijos, enchidos e vinhos, para apresentar a todos os convidados uma mesa repleta dos melhores queijos e enchidos portugueses, das mais diversas variedades e provenientes de todas as regiões do país.





Aproveitando a Feira Queijos, Enchidos e Vinhos como um dos principais momentos promocionais do Continente, o brunch de degustação serviu para destacar alguns dos melhores produtos das marcas próprias e exclusivas da marca, criados a partir de uma relação de proximidade com centenas de produtores nacionais.





Relativamente às categorias de queijos e enchidos estão presentes mais de 50 produtores nacionais, sendo que cerca de 40 pertencem ao Clube de Produtores Continente e são responsáveis pela produção de centenas de produtos de marca própria, incluindo 14 artigos DOP e 2 artigos IGP.





No campo dos vinhos, a Feira Queijos, Enchidos e Vinhos conta com a presença de cerca de 350 vinhos nacionais e 70 espumantes, frisantes e fortificados. Ao todo, são 100 os produtores representados nesta feira, sendo que 50 são parceiros do Continente, produzindo marcas próprias ou exclusivas.





A Feira Queijos, Enchidos e Vinhos disponibiliza a todos os seus clientes centenas de produtos tradicionais da gastronomia portuguesa a preços especiais e decorre em todas as lojas até 25 de fevereiro.