Crianças até aos 12 anos são convidadas nos hotéis do grupo

Vila Galé com propostas para o Dia da Criança

18:34

Para celebrar o Dia da Criança em grande, os hotéis Vila Galé tem diferentes propostas que vão agradar aos mais novos.



No recentemente aberto Vila Galé Sintra – Resort Hotel, Conference & Revival Spa, o carrossel, os trampolins do Nep e a piscina infantil com escorregas foram especialmente concebidos para fazer as delícias dos mais pequenos. Diariamente, as crianças que estejam alojadas no hotel podem também participar nas diferentes atividades como sessões de cinema infantil, caminhadas com monitor, idas à horta pedagógica, exercícios na piscina interior, workshops de artes plásticas e até divertir-se na mini-discoteca.



Neste healthy lifestyle hotel, há ainda o programa Kids que visa ajudar as crianças a criarem hábitos de alimentação saudável, conjugados com atividade física adequada para a idade. Com uma duração mínima de três dias, além de consultas de nutrição, inclui massagem infantil para relaxar e reduzir a ansiedade e sessões de yoga adaptado para os mais novos, com o objetivo de estimular a criatividade, a intuição e as suas capacidades físicas, emocionais, psicológicas e intelectuais. É ainda possível participar nas aulas de yoga para pais e filhos, para fortalecer os laços e melhorar o ambiente familiar.



Localizado na Várzea de Sintra, rodeado de verde e com vista para a Serra, o Vila Galé Sintra – Resort Hotel, Conference & Revival Spa é uma unidade dedicada à saúde e bem-estar para toda a família, com oferta de terapias holísticas, um revival medical spa com diferentes programas (perda de peso, detox, anti-aging, entre outros), spa Satsanga e dois restaurantes – o Versátil, com buffet de baixo teor calórico, e o Inevitável, à la carte, com sugestões gourmet light.



Em junho, o valor do alojamento em quarto standard duplo é desde 70€/noite por adulto, com pequeno-almoço.



Já no Vila Galé Clube de Campo, em Beja, as crianças podem experimentar algumas das atividades equestres deste hotel rural, como o volteio de pónei e os passeios de burro e de charrete, fazer canoagem, jogar paintball ou partilhar uma viagem de balão de ar quente com os pais.



Além da piscina infantil com escorregas, há ainda a horta e quinta pedagógicas onde os mais pequenos se divertirão a alimentar as cabras, as avestruzes e os porcos e a brincar aos mini-agricultores.



Em junho, o valor do alojamento em quarto standard duplo é desde 65€/noite por adulto, com pequeno-almoço.



Recorde-se que nos hotéis Vila Galé as crianças até aos 12 são convidadas. Quando instaladas no quarto dos pais, o alojamento e refeições são oferta.



Já nos spas dos hotéis Vila Galé Coimbra, Vila Galé Collection Palácio dos Arcos e Vila Galé Évora, durante todo o mês de junho, há o programa Família Feliz. Além de acesso à hidroterapia (piscina interior, sauna, banho turco) proporciona uma massagem personalizada de 30 minutos para o pai ou mãe e uma criança e ainda uma hidratação e massagem facial, com preços desde 56€. Trata-se de uma massagem aromatizada com óleos essenciais de alfazema e laranja doce ideal para o público infantil. No caso das crianças, será de corpo inteiro e para os adultos estará mais localizada nas costas, ombros, pescoço e cabeça.



E no seu dia, todas as crianças que estiverem alojadas num hotel Vila Galé recebem um gelado.