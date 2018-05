Cursos e workshops em Junho

Museu do Oriente ensina a ter um Verão saudável

Um workshop que ensina as diferenças entre as várias especiarias, uma iniciação ao Feng Shui e ao Mindfulness, a exploração da volumetria através do Origami e uma oficina de bordado, são as sugestões do Museu do Oriente para um início de Verão saudável.A 2 de Junho, no Workshop de Especiarias são dadas a conhecer a sua história, rotas comerciais e usos tradicionais, bem como as aplicações na farmacopeia e culinária, e mostrados exemplares de todas as especiarias estudadas.Em quatro sessões, de 6 de Junho a 4 de Julho, o curso de iniciação ao Feng Shui aborda a história desta disciplina e algumas teorias básicas, ensinando ainda alguns procedimentos de aplicação prática.Também durante o mês de Junho, em três sessões nos dias 9, 16 e 23, a introdução ao Mindfulness destina-se a quem pretende desenvolver ferramentas para melhor responder a cada situação do quotidiano, aprender a viver e desfrutar de cada momento de forma mais consciente, reduzir o estado de stress e preocupação e aumentar a concentração. Este treino mental que ensina a lidar com pensamentos e emoções é também designado por Atenção Plena e ensina a lidar com o presente, sem focar no passado ou antecipar o futuro. Com resultados cientificamente comprovados, os benefícios sentem-se logo quase de imediato: menos stress, ansiedade e irritabilidade e mais atenção, calma e bem-estar no dia-a-dia.O Museu do Oriente convida ainda à exploração da volumetria através do Origami Arquitectónico, numa oficina que se realiza a 20 de Junho. O desafio é que os participantes aprendam a cortar e dobrar modelos que criem a ilusão de água que corre, a suspensão de um objecto no ar e a dramatização da volumetria, em jogos de luz e sombra que combinam princípios de construção de origami e kirigami e que permitem, através de uma folha de papel, com cortes e dobragens, transformar um desenho num objecto tridimensional.A 26 de Junho, o workshop Alinhavos para Bordar – Sashiko Simples ensina a aplicação desta técnica japonesa na renovação de roupas, abordando também as suas origens que remontam ao Período Edo (1615-1868).Workshop de Especiarias2 de JunhoHorário: 14.00-18.00Preço: 35 €Participantes: mín. 15, máx. 20Feng Shui – Iniciação6, 20, 27 de Junho e 4 de JulhoHorário: 15.00-18.00Preço: 40 €Participantes: mín. 8Introdução ao Mindfulness9, 16 e 23 de JunhoHorário: 10.30-12.30Preço: 60 €Participantes: mín. 10, máx. 20Workshop Origami Arquitectónico – Água, Céu, Luz e Sombra20 de JunhoHorário: 15.00-17.00Preço: 20 €Participantes: máx. 12M/16Oficina Alinhavos para Bordar – Sashiko Simples26 de JunhoHorário: 18.00-20.00Preço: 20 €Participantes: mín. 10, máx. 15M/16