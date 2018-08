De 31 de agosto a 5 de setembro, em Berlim

Airfree. Tecnologia portuguesa na purificação do ar dos espaços internos.

De 31 de agosto a 5 de setembro a Airfree – Produtos Eletrónicos, Lda., marca presença na IFA Berlim, a mais prestigiada Feira Internacional de Eletrónica de Consumo. Este é o 8º ano em que a marca nacional de purificadores de ar comparece na Alemanha, expondo as suas linhas domésticas de modelos de purificadores de ar, e também o novo Humidificador, Orb.Localizada no hall 8.1, stand 112, a Airfree terá em destaque o Tulip, o mais recente purificador de ar da marca.Como o nome indica, o Tulip inspira-se na forma das túlipas. De pequeno porte, tem a mesma eficácia das restantes linhas Airfree, na purificação do ar. Mas o seu design distinto, que o insere de forma perfeita em decorações contemporâneas, torna-o um produto único, que em 2017, neste mesmo certame, mereceu interesse e elogios dos distribuidores e grande público.A sua tecnologia engloba também um sensor tátil de controlo de cores / intensidade da luz.A inovação e competência destes produtos, aliada a um design harmonioso e à dedicação da equipa Airfree no atendimento aos visitantes, em stands modernos e apelativos, são mais-valias para o sucesso além-fronteiras, realizando novas parcerias e consolidando exportações.E já são 65 os países que recebem os modelos da marca, ao serviço da saúde e bem-estar em casas de habitação, escritórios e outros espaços internos, prevenindo e aliviando alergias respiratórias que, como se sabe, têm vindo a aumentar exponencialmente nos últimos anos.