De Outubro a Dezembro

Encontros com Feng Shui no Museu do Oriente

16:42

O Museu do Oriente organiza, até ao final do ano, três cursos dedicados ao Feng Shui que dão a conhecer, numa perspectiva prática mas com uma base teórica, esta disciplina espiritual de origem chinesa cujo objectivo é o de promover o equilíbrio com os espaços e favorecer as energias positivas, em detrimento das negativas.Uma vez por mês - a 3 de Outubro, 28 de Novembro e 5 de Dezembro - sessões de três horas abordam a aplicação do Feng Shui de acordo com os dois grandes métodos ou escolas clássicas: San He, que foca as formas da envolvente e a procura ou escolha do local correto e, San Yan que permite corrigir a energia do espaço.A importância do tempo no espaço, as datas mais favoráveis e desfavoráveis para fazer alterações no espaço, os exemplos de Pequim e a Cidade Proibida e de Hong Kong, uma das cidades com maior Feng Shui no mundo, são alguns dos temas abordados nestas sessões, que ensinam pequenas fórmulas de Feng Shui clássico.Para quem pretende iniciar-se nesta filosofia, o curso de Iniciação ao Feng Shui decorre entre 12 de Outubro e 30 de Novembro, em quatro sessões de três horas que abordam a história, origem e teorias práticas, contemplando ainda procedimentos de aplicação prática do Feng Shui.Por outro lado, para quem se encontra num nível mais avançado, o curso Feng Shui II – 10 e 24 de Outubro, 14 e 21 de Novembro – dá continuidade ao estudo dos métodos San He e San Yan, aperfeiçoando os conhecimentos adquiridos e procurando compreender como se interpreta e aplica o Feng Shui no espaço.Os cursos são orientados por Alexandra Morgado, mestre em Arquitectura pela Universidade Lusíada de Lisboa e licenciada em Decoração de Interiores pela Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. Em 2000 iniciou os seus estudos no Feng Shui, que aprofundou em 2008, em Hong Kong, com o Mestre Raymond Lo.Encontro mensal com Feng Shui3 Outubro, 28 Novembro e 5 DezembroHorário: 15.00-18.00Preço: 30 € (três sessões) / 15 € (sessão avulso)Público-alvo: Destinado aos estudantes de Feng Shui das escolas clássicas. Estes encontros temáticos pressupõem alguns conhecimentos de base ou frequência do curso de Iniciação ao Feng Shui.Iniciação ao Feng Shui12 e 26 de Outubro, 16 e 30 de NovembroHorário: 15.00-18.00Preço: 40 €Participantes: mín. 8Feng Shui II10 e 24 de Outubro, 14 e 21 de NovembroHorário: 15.00-18.00Preço: 40 €Público-alvo: participantes que tenham frequentado o curso de Iniciação ao Feng Shui