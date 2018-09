Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dia do Coração

Vila Galé Sintra ensina a prevenir doenças cardiovasculares

16:44

Vila Galé Sintra - Resort Hotel, Conference & Revival Spa vai assinalar o Dia Mundial do Coração, a 29 de setembro, com mais uma sessão do ciclo "Conversas de Saúde", que este mês será dedicada à prevenção das doenças cardiovasculares.



A fisiologia deste órgão, o seu papel no corpo humano, mas também os cuidados a ter para prevenir ou controlar a hipertensão arterial ou aterosclerose e a importância de adotar um estilo de vida saudável serão temas a abordar nesta conversa, que decorre entre as 11h00 e as 13h00.



A oradora convidada será a cardiologista Isabel Dionísio, que abordará o risco cardiovascular. Já a enfermeira Patrícia Sousa ajudará a conhecer o coração e o seu funcionamento. E a nutricionista Ana Pinto apresentará alternativas ao sal, como o uso da salicórnia.

Para que seja uma sessão interativa, haverá tempo para perguntas colocadas pela plateia. E, no final, os participantes poderão fazer uma caminhada pelo circuito de manutenção do hotel, acompanhada por um personal trainer.



A presença nestas palestras é gratuita, sendo apenas necessária a inscrição prévia através de um formulário disponível online, no site dos hotéis Vila Galé.



O Vila Galé Sintra - Resort Hotel, Conference & Revival Spa, na Várzea de Sintra, é um healthy lifestyle hotel, onde se pretende promover um estilo de vida saudável e que se distingue pelo seu Revival Medical Spa, uma parceria entre a Vila Galé e a Cintramédica. Aqui, disponibilizam-se vários programas médicos – detox, para perder peso, anti-aging, anti-smoking, pós-parto, kids, energie, relax, just for you.

A possibilidade de realizar consultas de diferentes especialidades e análises clínicas no hotel, as propostas gastronómicas de baixo teor calórico e as atividades físicas disponibilizadas diariamente aos hóspedes são outros elementos diferenciadores.

O ciclo "Conversas de Saúde" começou em julho e decorre uma vez por mês sempre com uma temática diferente e participação de médicos especialistas dessa área.



BREVE APRESENTAÇÃO DAS ORADORAS

- Dra. Isabel Dionísio: licenciada pela Faculdade de Medicina da Universidade Clássica de Lisboa, foi chefe da equipa de Medicina da Urgência Central no Hospital de Santa Maria. Em 1989, tornou-se assistente graduada de Cardiologia com título de chefe de serviço no hospital de Santa Maria e exerceu como sénior da Unidade de Cuidados Intensivos de Cardiologia Arsénio Coelho desde 1989 até 2009. Atualmente, é cardiologista na Clínica Cintramédica.



- Dra. Ana Pinto: Nutricionista clínica, licenciada em Ciências da Nutrição pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde Sul-Egas Moniz. Realizou mestrado de Nutrição na faculdade de Medicina de Lisboa e é atualmente a coordenadora e responsável pela área de nutrição do hotel Vila Galé Sintra - Resort Hotel, Conference & Revival Spa.



- Enfermeira Patrícia Sousa: Licenciada em 2011 na Escola Superior de Enfermagem do Porto, exerceu em Londres, no Reino Unido, na área de Cardiologia como responsável de equipa de enfermagem. Realizou o curso de mentora na Universidade Kings College of

London. É atualmente enfermeira na Clínica Cintramédica e engloba o projeto na área da saúde do hotel Vila Galé Sintra - Resort Hotel, Conference & Revival Spa.



Sobre o Grupo Vila Galé

A Vila Galé é o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal e está no ranking das maiores empresas de hotelaria do mundo. O grupo é composto por diversas sociedades, das quais se destaca, pela sua dimensão e importância, a Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A. A rede de hotéis Vila Galé conta atualmente com 23 unidades em território português – Algarve, Évora, Beja, Oeiras, Cascais, Sintra, Ericeira, Estoril, Lisboa, Coimbra, Porto, Braga, Douro e Arquipélago da Madeira – e oito no Brasil, com mais de 7.500 quartos.