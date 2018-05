Dia Internacional dos Museus celebra-se a 18 de Maio com actividades gratuitas

Museu do Oriente entre a tradição e a vanguarda

17:19

O Museu do Oriente associa-se às comemorações do Dia Internacional dos Museus, 18 de Maio, com uma oferta que abarca tradição e tecnologia: entrada gratuita entre as 10.00 e as 22.00, visitas orientadas à exposição "Um Museu do Outro Mundo", que inclui obras de José de Guimarães em diálogo com peças da colecção Kwok On, uma selecção das quais com informação disponível em QRcode, e uma aula de Yoga às 18.00. Todas as iniciativas são gratuitas.

Sob a égide do tema lançado pela ICOM, "Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos", o Museu do Oriente convida a descobrir uma exposição que assinala os 10 anos do Museu do Oriente e os 30 anos da Fundação Oriente. Num lugar de múltiplas camadas e leituras, "Um Museu do Outro Mundo" reflecte sobre o museu como estrutura cultural e social em que objectos de diferentes lugares e proveniências revelam usos, funções e simbolismos diversos, por vezes coincidentes, outras contraditórios. É o museu enquanto espaço de construção do outro, numa exposição que cruza culturas, conceitos e interpretações e onde questionaremos o que entendemos por museu e o seu lugar numa sociedade também ela hiperconectada.

Numa iniciativa conjunta com o Plano Nacional de Leitura, estão disponíveis QRCodes em peças seleccionadas desta exposição, que os visitantes são convidados a descobrir, partilhando a experiência via Instagram com a hashtag #ler+nosmuseus.

Numa abordagem mais clássica ao percurso expositivo, "Um Museu do Outro Mundo" é palco de uma visita às 10.00, para adultos com crianças entre os 5 e os 10 anos e, ao longo do dia – 10.30, 15.00 e 16.00 – para o público em geral.

Às 18.00, realiza-se uma aula aberta de Yoga, em parceria com a Embaixada da Índia, que inaugura um ciclo de sessões gratuitas que passam a realizar-se regularmente no Museu do Oriente, todas as sextas-feiras, entre as 18.00 e as 19.00.

Dia Internacional dos Museus 2018

18 de Maio

Entrada gratuita no Museu do Oriente: 10.00-22.00

Visitas orientadas "Um Museu do Outro Mundo"

10.00 | para crianças 5-10 anos, acompanhadas por um adulto

10.30, 15.00 e 16.00 | M/16 | Máx. 25 pessoas/ visita, por ordem de chegada

www.museudooriente.pt