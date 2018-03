DINOSSAUROS GIGANTES INVADEM FORUM SINTRA

Até 8 de Abril, venha conhecer espécies únicas de dinossauros, escavações e ateliers gratuitos.

18:12

O Forum Sintra, gerido pela Multi Portugal, prepara-se para receber uma exposição vinda diretamente da pré-história! A Dino’s Live, a funcionar diariamente entre as 10h e as 22h, promete despertar a curiosidade dos mais novos com espécies inéditas de dinossauros, diferentes atividades de caça aos fósseis e ateliês gratuitos! Conhecer um ambiente incrível em que os animais parecem ganhar vida é a proposta do Forum Sintra para estas Férias da Páscoa!

Para além da exposição, todos vão poder saber mais sobre esta época da história. Que tal serem arqueólogos por um dia? É a proposta da Zona de Escavações – Dino Excavator – onde os mais novos poderão procurar ossos de dinossauro escondidos, com a ajuda de escovas e pás. Mas porque há muito a saber sobre esta era longínqua, a exposição conta ainda com uma zona dedicada à paleontologia – Dino Paleontology – onde todos são desafiados a cavar fósseis em pequenos ovos de argila. Além disso, porque os bons momentos são para recordar, existirá aindauma área dedicada a réplicas de Ovos de Dinossauros, onde todos poderão tirar fotografias com 2 ovos gigantes de T-REX. A exposição decorre de 2ª a domingo das 10h às 22h e os ateliês, todos os dias, das 14h às 20h.

Sabia que o maior dinossauro da história media 36.5 metros de comprimento? E que os dinossauros maiores viviam mais tempo que os dinossauros menores? Tudo porque os pequenos cresciam mais depressa e viviam num ritmo mais rápido.Aproveite a Páscoa, recue no tempo e venha saber tudo isto e muito mais no Forum Sintra. Venha…antes que eles desapareçam!