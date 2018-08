Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doze novos artistas convidados dão à Costa!

Uma constelação de estrelas no Sol da Caparica em espetáculos muito especiais de Frankie Chavez, Peste & Sida e Djodje!

Como dizia o Zeca, "venham mais cinco"(...), "ou seis ou sete", acrescentamos nós! As estrelas que vão pisar os palcos d'O Sol da Caparica não são apenas aquelas que têm o seu nome no cartaz. Artistas como Frankie Chavez ou Djodje e bandas como os Peste & Sida estão a convidar amigos especiais para concertos que se adivinham de antologia.



João Cabeleira (Xutos & Pontapés), Peixe (Ornatos Violeta) e Fast Eddie Nelson dão à costa!

All Star da guitarra elétrica em espetáculo especial!



Frankie Chavez também não quer fazer a festa sozinho. O grande guitarrista português quer ter mais guitarristas ao seu lado. Fast Eddie Nelson, verdadeiro embaixador do espírito clássico do rock and roll no nosso país, parceiro de muitos quilómetros de estrada e os grandes João Cabeleira, solista dos Xutos & Pontapés, e Peixe, o dono da guitarra nos Ornatos Violeta, são os outros dois parceiros eleitos pelo homem de "Double or Nothing". Aliás, este concerto poderá servir para mostrar material em que Frankie e Peixe andam a trabalhar já há algum tempo. Nunca se sabe…



Loony Johnson, Lura, Dino d’Santiago e Jimmy P dão à Costa!

Sabura [Festa] a sério é no Sol da Caparica!

Cabo Verde em grande destaque!



Djodje também se prepara para assinar uma importante prestação no concerto que tem preparado para O Sol da Caparica. A superestrela da nova geração de Cabo Verde, autor do hit "A Fila Anda" em que colabora Jimmy P, prepara-se para fazer subir ao seu palco os artistas Lura, Loony Johnson, Dino d’Santiago e, claro, o rapper que o ajudará a interpretar este seu novo grande sucesso. Djodje e Jimmy P poderão mesmo protagonizar um dos mais quentes momentos deste festival.

Balanços e cadências modernas e sensuais de Cabo Verde num concerto entre a tradição e o futuro é o que promete Djodje.



João Pedro Almendra, Orlando Cohen, Fernando Raposo e Cotonetes dão à Costa!

Sai dose de Punk à antiga na Caparica!



Os Peste & Sida vão levar ao palco d'O Sol da Caparica um concerto especial à semelhança do que há três anos assinaram aquando das reedições dos clássicos "Veneno" (86), "Portem-se Bem!" (89) e "Peste & Sida é que é!" (90). "O alinhamento", revela João San Payo, "irá por isso mesmo basear-se nos clássicos dos Peste como "Gingão", "Carraspana", "Paulinha", "Furo na Cabeça", "Sol da Caparica" ou "Família em Stress", entre outros".



"O João Pedro Almendra, o primeiro e o mais carismático vocalista de sempre que passou pelos Peste & Sida, o Orlando Cohen e o Fernando Raposo, respetivamente guitarrista e baterista da primeira formação serão nossos convidados", antecipa João San Payo: "Teremos assim grande parte do alinhamento com duas baterias a bombar em simultâneo, três guitarras a arranhar e quatro vozes a berrar".



"Estas vozes", prossegue o músico", ainda serão reforçadas pelo coro das "Cotonetes", as freirinhas Iolanda Baptista e Suzie Peterson que nos acompanharam na tour do "Portem-se Bem!""



