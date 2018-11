"Drª Lene Hansson em Portugal"

Avaliação Epigenética é um fato e que a capacitação dos profissionais para a sua interpretação é crucial.

10:35

Sexta feira, dia 9 de novembro, ao final da tarde esperamos por todos os amantes de uma alimentação saudável.Das 18h - 20h: Restaurante Jardim dos Sentidos Dra Lene Hansson vai conversar sobre o lançamento do seu primeiro livro em Portugal. Estão todos convidados.Dia 13.11 às 19h (Estrada Paço de Arcos 66) Palestra da Dra Lene: "Avaliação Epigenética e sua Interpretação".LINK abaixo para a Inscrição (OBRIGATÓRIA até 05.11) nos eventos.A Drª Lene Hansson é uma celebridade nos países escandinavos, com trabalho desenvolvido na nutrição, com 39 livros publicados, programas de televisão e com uma conceituada Clínica em Copenhagen - Denmark.Hoje sabemos que o reconhecimento da Avaliação Epigenética é um fato e que a capacitação dos profissionais para a sua interpretação é crucial