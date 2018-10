Dra Fátima Garcês traz resultados imediatos à Saúde Capilar com Implante de Biofibre

A Clínica Replace é a única em Portugal a realizar tratamentos com resultados imediatos-implantes capilares de Biofibre?

12:44

A Clínica Replace , anuncia que a Dra Fátima Garcês éa única médica cirurgiã em Portugal a realizar implantes capilares de Biofibre ?.

O implante capilar, destina-se a solucionar a calvície de homens e mulheres sofrendo da

comum Alopécia Androgénica ou da Alopécia Cicatricial. Trata-se de um procedimento seguro e clinicamente testado, com resultados imediatos. É uma técnica de pequena cirurgia que consiste na inserção de fibras capilares em zonas calvas, reconstituindo-as. Realizado sob anestesia local, possibilita a obtenção da densidade capilar desejada num curto espaço de tempo.

O implante capilar de Biofibre ?é diferente de um transplante capilar. Ambos os tratamentos são realizados na Clínica Replace. Um implante capilar é feito de uma Biofibre ?de compatibilidade comprovada numa grande percentagem da população, requer teste de compatibilidade, assemelha-se muito ao cabelo natural e não requer excisão e recolha de tecidos. É indolor sob anestesia local. Os resultados são imediatos , visíveis logo após a 1a lavagem da cabeça e com aspecto natural. Fonte - www.biofibre.com

A Biofibre ?é preparada com a cor, tamanho e forma do seu cabelo natural para ser indetectável e ter um aspeto natural. Após o procedimento os resultados são imediatamente

visíveis, ou são visíveis logo após a lavagem da cabeça, poi s os cabelos são implantados com a forma, cor e tamanho que sempre desejou.

Uma das missões da Clínica Replace é garantir o apoio permanente ao paciente na procura de melhores soluções para a resolução dos seus anseios e insatisfações. A Clínica Replace foi fundada pela Dra Fátima Garcês, médica cirurgiã com mais de 10 anos de experiência em micro-transplante capilar e implante de Biofibre ?.

Sobre a Clínica REPLACE

A Clínica REPLACE foi fundada pela Dra. Fátima Garcês, médica cirurgiã com mais de 10 anos de experiência em micro-transplante capilar e implante de Biofibre®. Os seus tratamentos utilizando a técnica de FUE e o Sistema Robótico ARTAS® são pioneiros em Portugal e o implante de Biofibre® é um tratamento exclusivo para solucionar diferentes tipos de calvície que não se resolvem com um transplante capilar.

A Clínica REPLACE aposta na pesquisa e na investigação científica para identificação do melhor tratamento curativo e melhoria da eficiência dos procedimentos médico-cirúrgicos. Patient care com total satisfação do paciente e do médico, é a nossa meta.