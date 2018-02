Durante o mês de Março

Workshops anti-stress no Museu do Oriente

Um workshop de massagem ayurvédica champi e outro que ensina a cuidar correctamente de um bonsai, são as sugestões anti-stress do Museu do Oriente, que se realizam a 10 e 24 de Março.Em duas sessões, nas manhãs de 10 e 17 de Março, o workshop de massagem ayurvédica champi pretende divulgar as bases teóricas e os benefícios deste tratamento relaxante, que se concentra no massajar da cabeça para promover a melhoria do sistema imunitário e trazer alívio a quem sofre de enxaquecas e dores de cabeça. Os participantes vão aprender a aplicar esta massagem seguindo todos os passos e movimentos, a integrar o conceito do toque terapêutico e a reconhecer o valor e poder curativo desse toque.No sábado, 24 de Março, o workshop de Bonsai aborda a história e os chamados "mitos do bonsai", no sentido de desfazer a ideia de que o bonsai é uma árvore sensível ou que necessita de cuidados especiais. As características e estilos do bonsai, as formas de bem cuidar de um bonsai (métodos de propagação, fisiologia vegetal), técnicas de manutenção (rega, poda, aramação, transplante), adubação composição, tipos e misturas de solo, doenças e pragas (fitossanidade) são os temas a abordar durante a sessão. O valor da inscrição inclui a oferta de um bonsai.Workshop de massagem ayurvédica champi10 e 17 de MarçoHorário: 09.30-13.30Preço: 40 €Participantes: mín. 10, máx. 20Workshop de Bonsai24 de MarçoHorário: 10.00-18.00Preço: 55 €Participantes: mín. 8, máx. 20