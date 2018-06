Cédric Soares é a cara da GoldNutrition

18:28

O internacional português, Cédric Soares, é a cara da campanha publicitária da GoldNutrition® para o Mundial da Rússia. O defesa direito da Seleção Nacional de Futebol é um dos muitos atletas patrocinados pela marca de suplementos alimentares e foi o escolhido para publicitar a marca durante o Mundial de Futebol de 2018, que ‘arranca’ já este mês na Rússia. A GoldNutrition® filmou três spots publicitários com Cédric Soares, sob o tema ‘Tu és a excelência’, que vão passar em diversos meios de comunicação, com destaque para a RTP, no programa Diário do Mundial, que vai ter o patrocínio da prestigiada marca de suplementos alimentares.

Sobre a GoldNutrition®

A GoldNutrition®, marca líder desde 2003 no mercado nacional na área da nutrição desportiva, é detida pela Eco-Nutracêuticos e surge com o objetivo de servir o mercado desportivo europeu, com produtos de altíssima qualidade.

Para além de responder às necessidades dos desportistas, a GoldNutrition® tem soluções também para pessoas ativas que se preocupam com o bem-estar, rendimento e recuperação do exercício físico e trabalha com o intuito de responder às necessidades do público em geral.

A marca acompanha assim atletas de alta competição nas mais variadas modalidades como o jogador futebol praia, Madjer, o campeão do mundo de canoagem e atleta olímpico, Fernando Pimenta, o N.º1 do ranking mundial de triatlo Mário Mola, assim como o melhor tenista Português de sempre, João Sousa.