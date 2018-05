Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Electrificadora Central do Feijó

É com empenho, know-how, responsabilidade e profissionalismo que abordamos cada projeto.

Implementada no mercado há quase quatro décadas, a Electrificadora Central do Feijó (ECF) é uma referência ao nível da eletricidade e dos sistemas de automação. A trabalhar sobretudo para a indústria, com destaque para a alimentar, a empresa disponibiliza um vasto portefólio de produtos e serviços, que, a par com os profissionais de excelência, lhe tem granjeado uma invejável carteira de clientes, para quem a ECF já realizou trabalhos de elevada relevância tanto a nível nacional como internacional.



Mas, independentemente da dimensão, ou da área de negócio, a ECF compromete-se a encontrar a solução mais adequada para cada necessidade. "Tanto desenvolvemos projetos para pequenas e médias empresas, como para grandes multinacionais", começa por explicar José Miguel, um dos responsáveis da ECF. "Procuramos sempre produtos que respondam às exigências do cliente e somos muito flexíveis nas aplicações solicitadas", sublinha o responsável, enquanto destaca que a experiência reunida ao longo de 38 anos e o elevado conhecimento técnico são alavancas ao desenvolvimento de soluções ajustadas e verdadeiramente eficientes.





Superar as expetativas

Também a transversalidade da oferta para o setor permite à empresa criar sinergias e capitalizar os impactos positivos para o cliente. "A ECF é uma ‘low profile’, que cada vez mais surpreende os seus clientes pela abrangência de serviços que presta e pela qualidade dos mesmos", afirma José Miguel, complementado: "É exatamente isso que nos move, superar as expetativas." Assim, ao projeto e execução de instalações elétricas de média e baixa tensão somam-se diferentes serviços nas áreas de: sistemas de automação; controlo e comando de processos industriais; estudos luminotécnicos; análise de instalações elétricas existentes; instalações de utilização de telecomunicações, voz/dados; execução de quadros elétricos; domótica; e grupos geradores de 1 KVA a 1000 KVA.



Integradora oficial de algumas das melhores marcas a atuar no setor – como são a Schneider Electric, a Endress+Hauser ou a Weidmüller, entre outras –, a ECF desenvolve soluções chave na mão, nas quais " o cliente, desde a adjudicação até à conclusão dos trabalhos, tem confiança nos nossos serviços, pois sabe que no final o seu projecto será concluído com sucesso ". Segundo explica José Miguel, o objetivo é aliar a qualidade com intervenções económicas que garantam um serviço de qualidade ao cliente. "É importante mostrar ao cliente que o produto que está a comprar não vai ter problemas de futuro". De qualquer modo, a empresa está sempre pronta a responder com prontidão e eficiência, garantindo assistência imediata ao seu cliente.





Confiança e Responsabilidade

Rigor, qualidade, fiabilidade e competitividade são, assim, máximas inabaláveis na atuação da ECF, que aposta na atualização contante de conhecimentos e competências dos seus 22 colaboradores. Tendo no capital humano um dos seus principais factores diferenciadores pois são estes também os responsáveis pelo sucesso da empresa ao longo dos 38 anos da sua existência, reconhecemos que temos uma grande equipa de profissionais que nos ajudam a alcançar os nossos objectivos, a empresa também investe em formação e na dotação técnica com equipamentos modernos, potenciadores da precisão e da segurança. "O nosso conhecimento, experiência e metodologias de desempenho conduzem aos mais elevados padrões de qualidade", enuncia José Miguel, destacando que a empresa cumpre as mais apertadas normas de qualidade e segurança e que todos os seus colaboradores são responsáveis nos trabalhos que executam.



Neste particular, José Miguel sublinha ainda que "a empresa empenha-se em fornecer serviços com um impacto ambiental reduzido, encaminhando todos os resíduos para empresas licenciadas e credenciadas para o seu tratamento. "Educamos e motivamos os nossos colaboradores a exercerem as suas funções de forma ambientalmente responsável."



Com provas dadas no mercado nacional, a ECF já realizou também alguns trabalhos em países como Espanha, Chile, Angola e Mauritânia. A cultura de excelência está ainda patente nas várias distinções, atribuídas pelo IAPMEI, como PME Líder e Excelência. Seguindo uma política de reinvestimento dos lucros, a empresa está apostada em crescer de forma sustentada. "Nesse sentido, continuaremos a acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias; manter o espírito de competitividade; conciliar o crescimento da empresa com a manutenção da sua rentabilidade; conquistar novos clientes e novos mercados; manter os clientes satisfeitos e fazer o acompanhamento necessário para que mantenham a confiança nos nossos serviços." pois afinal são os clientes a razão da nossa existência.