Eleição Miss Brasil Europa Portugal 2018 no Casino Estoril

Beleza, elegância e glamour na noite de dia 1 de setembro, no Casino Estoril

Estamos em contagem decrescente para o evento mais glamouroso de setembro, no Casino Estoril.

Sábado, dia 1 de Setembro, as 16 candidatas finalistas da Gala "Miss Brasil Europa Portugal 2018" vão desfilar no palco do Salão Preto e Prata.



Para além da apresentação das concorrentes, assim como os obrigatórios desfiles em fato de banho e em vestido de noite, esta terceira edição, conta ainda com a atuação especial de Ludmilla, a rainha do funk brasileiro.



DJ Junior Mouriz, Nega Jaci e Liah Soares vão também protagonizar a animação musical desta noite.