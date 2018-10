Solistas da Metropolitana no Museu do Oriente

Os Solistas da Metropolitana regressam ao Museu do Oriente para mais um ciclo de concertos de entrada gratuita, que se realizam até Dezembro, aos domingos, às 16.00.Johannes Brahms é o mestre de cerimónias do concerto de dia 21 de Outubro, interpretado por Jérôme Arnouf (trompa), Daniela Radu (violino) e Savka Konjikusic (piano).A 18 de Novembro, o piano a quatro mãos é o protagonista de um concerto interpretado por Anna Tomasik e Savka Konjikusic de obras clássicas de Mozart e Bach.No dia 2 de Dezembro, em formação de trio - Jorge Camacho (clarinete), Jérôme Arnouf (trompa), Savka Konjikusic (piano) - os Solistas da Metropolitana apresentam um programa inspirado na Era Romântica, com composições de Von Weber, Shumann e Reinecke.A terminar este ciclo, a 23 de Dezembro, o concerto é dedicado aos compositores franceses Poulenc, Emmanuel e Schmitt, numa formação de trio com os intérpretes Nuno Inácio (flauta), Nuno Silva (clarinete) e Anna Tomasik (piano).Solistas da Metropolitana16.00M/6Entrada gratuita, sujeita ao levantamento do bilhete no próprio dia21 de Outubro | Brahms - Sonata e Trio18 de Novembro | A Quatro Mãos – Bach e Mozart2 de Dezembro | Clarinete, Trompa e Piano – Von Weber, Schumann e Reinecke23 de Dezembro | Páginas Francesas - F. Poulenc, M. Emmanuel e F. Schmitt