EPAR – Escola Profissional Almirante Reis com escala na Europa.

Alunos de Multimédia, Gestão e Turismo respondem ao desafio europeu

16:22

A EPAR intensificando a sua estratégia de internacionalização prepara alunos mais capazes para enfrentarem o mercado de trabalho na dinâmica Europeia. Pelo quarto ano consecutivo, a EPAR, promove, ao abrigo do Programa Erasmus+, estágios profissionais no espaço europeu.Para além dos períodos de Formação em Contexto de Trabalho (FCTs) em território nacional, os alunos têm, igualmente, a oportunidade de testar as suas competências técnicas e pessoais, este Ano Letivo de 2018/2019, na Irlanda, na Eslovénia e em Espanha.Estes estágios, com a duração de 79 dias, realizados em empresas de referência e certificados com recurso à ferramenta EUROPASS, constituem para os alunos da EPAR um forte fator de diferenciação no que respeita ao enriquecimento do seu currículo profissional e pessoal, potenciando a sua inserção no mercado de trabalho.Para além da capacitação profissional, as mobilidades Erasmus+, vão ao encontro do projeto educativo da EPAR, promovendo a autonomia, o espírito colaborativo e o sentido de responsabilidade dos jovens, sendo decisivos na sua construção enquanto pessoa.Conheça todos os cursos em www.epar.pt